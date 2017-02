Her er neste generasjon Porsche 911 avslørt

Selv ikoniske sportsbiler må fornyes med jevne mellomrom. Her er prototyper på neste generasjon Porsche 911 på vintertest, både som coupé og kabriolet.

Selv om dagens 911 fikk en rekke oppdateringer og nye turbomotorer i 2015, under kodenavn 991.2, begynner modellen å trekke på årene. Den ble lansert i 2011, så i løpet av et par år må en ny generasjon på plass for å holde tritt med den teknologiske utviklingen i bransjen.

Med stikkontakt

Den kommende modellen blir åttende generasjon 911 og skal bygges på en helt ny fleksibel plattform. De som hadde problem med at 911 i sin nyeste utgave fikk turbomotorer, må ventelig svelge nok en kamel ved neste generasjonsskifte – elektrifisering.

Men selv om Porsche er godt i gang med å utvikle en helelektrisk modell for debut i 2020 under kodenavn Mission E, snakker vi nok om en lettere form for elektrifisering i modeller som Panamera og neste generasjon 911.

Med andre ord hybride drivlinjer som øker ytelsene samtidig som de reduserer forbruk og utslipp.

Porsches toppsjef, Oliver Blume, sa nylig at 911 som Cayenne og Panamera er en kandidat for plugin hybride drivlinjer.

Tro mot røttene

– Siden elektrifisering foreløpig medfører et markant vekttillegg vil sportsbiler holde på tradisjonelle drivlinjer litt lenger enn volummodellene. Men selv 911 må tilpasse seg en fremtid med stadig lavere utslipp, og både analytikere og media mener fremtidens sportsbiler blir ladbare, sier Blume.

Men det betyr ikke slutten for den tradisjonelle 911. Trolig vil også neste generasjon bli solgt med bensinmotorer montert i hekken, og de mest puristiske av dem med manuell girkasse for å tilfredsstille den mest hardcore kundegruppen.

– Det er viktig for Porsche å tilfredsstille både nye og eksisterende kunder, så vi vil definitivt tilby begge løsninger, hevder Blume.

