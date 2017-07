Her er Mercedes X – luksus med lasteplan

Mercedes lanserer sin nye X-Klasse, og kaller den verdens første premium pickup. Nærmeste utfordrer blir Volkswagen Amarok.

X-Klasse er rettet mot mange forskjellige målgrupper – som godseiere og bønder, forretningsmenn og entreprenører, kvalitetsbevisste familier og trendbevisste individualister, samt eventyrlystne, aktive mennesker.

Derfor skal bilen leveres i tre forskjellige innpakninger – Pure som basisvariant for dem som er ute etter en arbeidsbil uten ekstra jåleri, Progressive for dem som ønsker mer kvalitetsfølelse og komfort og Power for dem som ønsker en luksuriøs bil med lasteplan som alternativ til en SUV.

To motorer

Den leveres i første omgang med to firesylindrede 2,3-liters dieselmotorer, som X 220 d med 163 hk / 403 Nm og som X 250 d med 190 hk / 450 Nm.

Begge har bakhjulsdrift og 6-trinns manuell girkasse som standard, men kan selvsagt også leveres med firehjulsdrift med lavgir / diffsperre og automat (kun X250d).

I løpet av 2018 vil det også komme en X 350 d med V6 på 258 hk og et dreiemoment på 550 Nm. Her er permanent firehjulsdrift og 7-trinns automat standard. I enkelte markeder skal bilen også tilbys som X 200 med bensinmotor på 165 hk.

Fem seter

X-Klasse leveres kun som dobbeltkabin og har en akselavstand på 315 cm. Den er 534 cm lang, 192 cm bred og 182 cm høy. Standard bakkeklaring er på 202 mm, men bilen kan også bestilles med 19 mm ekstra klaring (som er standard i markeder utenfor Europa).

Lastekapasiteten er inntil 1,1 tonn, tilsvarende sytten 50-litersfat med øl, og den kan trekke hengere på inntil 3,5 tonn, nok til tre hester eller en åtte meter lang yacht. Lasteplanet måler 1,59 x 1,56 m og er bredt nok til å romme en Europall mellom hjulkassene.

Det høytmonterte tredje bremselyset kan også belyse lasteplanet ved behov, og en 12-voltsokkel er praktisk når utstyr som en kompressor skal benyttes på planet.

Brobygger

Mercedes ønsker å bygge bro mellom yrkesbiler og personbiler med sin nye X-Klasse. Bilen er utviklet i samarbeid med Renault-Nissan Alliansen som er en av verdens største pickup-produsenter.

Biler for Europa, Australia og Sør-Afrika skal bygges ved Nissan-anlegget i Barcelona fra høsten 2017. Fra 2019 starter produksjonen for Latin-Amerika ved Renaults anlegg i Cordoba, Argentina.

De mest solgte pickuper i Norge i første halvår er ifølge OFV Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Isuzu D-Max og Nissan NV200. Det ble registrert 2064 nye pickups på grønne skilter, og kun fem som personbiler i perioden.

Selv om X-Klasse er en såkalt dobbeltkabin med fem seter, vil nok de fleste velge å kjøpe den uten bakseter for å spare avgifter. I tilfelle Amarok, som trolig blir nærmeste utfordrer, er prisdifferansen på cirka 300.000 kroner mellom varebil med to seter og personbil med fem.

