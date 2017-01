Godt forkledd Porsche skjuler avansert elbil

Det er ikke lett å se hva som skjuler seg i denne bastarden, høyst sannsynlig er det en superavansert elbil.

Det er snart halvannet år siden Porsche på Frankfurt-utstillingen sjokkerte en hel bilverden med nyheten om at de skal lage en elbil.

På utviklingsstadiet heter den Mission E, og det er ingen tvil om at konseptet de viste i Frankfurt hadde linjer og prestasjoner som er en Porsche verdig.

Narreinnpakning

Her er mye av teknikken i den kommende modellen plassert i et modifisert Panamera-karosseri som er «jekket opp» for å få plass til en gedigen batteripakke.

Til og med eksosrørene er beholdt i et forsøk på villeding.

Den endelige bilen skal på veien innen 2020 som en konkurrent til de dyreste Tesla S-modellene. Det vil være naturlig for Porsche å legge seg over disse i pris, basert på deres solide image.

Fullverdige Porsche-egenskaper

Våre kilder forteller om rekkevidde på over 530 kilometer (NEDC), null til hundre på 3,5 sekunder og null til 200 på 12 sekunder.

Takket være et 800 Volt-system som Porsche er pioner for, skal det være mulig å lade batteriene 80 prosent i løpet av et kvarter, mens 400 V vil doble ladetiden. Det er jo likevel ikke mer tid enn man bruker på en kopp kaffe og et smørbrød.

I løpet av et par år vet vi hva realiteten blir, men det er interessant å se at interessen for elbiler nå kommer fra stadig flere hold.

