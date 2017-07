Frem fra støvet: John Lennons gamle Rolls

Rolls-Royce har presentert en rocka «oldis-variant» av Phantom, før de lanserer sin Phantom VIII. Denne var John Lennons.

Hvorfor bilen, kanskje en av de best kjente etterkrigs-kjendis-Rollsene blir kalt psykedelisk, er et spørsmål – for er det noe den ikke er, så er det psykedelisk.

Marijke Koger var en del av kunstnergruppen The Fool – og da John Lennon fant ut at han skulle gjøre noe med sin kull svarte Phantom V i 1966/67, foreslo kunstneren dekorasjoner som lignet på den «Rom-mønstrede» kjerra han hadde hjemme i Weybridge.

Tradisjonsrik

Det er faktisk en sterk engelsk tradisjon dette, du finner den type lyse, glade blomsterdekorasjoner på en rekke av kanalbåtene også, fremdeles.

Blomster-Rollsen er en av bilene som skal opptre sammen med hele Phantom-rekken når det åttende fantomet skal debutere i London i slutten av juli. Den enestående utstillingen vil bare stå et par dager, fra 29. juli til 2. august, i Bonhams lokaler i New Bond Street, London.

Historien om denne fjerde bilen i serien (til nå har vi hatt I, III, III og altså – her – V) er ikke like fargerik som bilen selv. (Du finner de tidligere omtalte på BilNorge)

Totrinns ombygging

Beatles-høvdingen fikk denne «schværingen» i juni 1965 og bygget den om – men bare innvendig. Up-to-date lydsystem, telefon og TV. Dobbeltseng og kjøleskap også!

Men etter noen år leverte han den til karosseribyggeren J.P. Fallon med beskjed om at den måtte jazzes opp utvendig. Den ble ferdig noen dager før Sgt. Pepper ble sluppet, den 1. juni 1967.

Lennon brukte bilen sporadisk – de to best kjente turene var da han hentet sin MBE (Den britiske imperieordenen) hos dronningen i 1965 – da var den fremdeles svart, og da han tok den samme turen i 1969 – for å levere utmerkelsen tilbake, blant annet i protest mot Vietnamkrigen. Denne gangen i rom-versjonen.

Til USA

I 1970 tok han den med seg til USA, der den sporadisk ble brukt for å frakte andre rockere, men i 1977 endte den på et museum som et element i en veldig komplisert skatteavtale han gjorde med amerikanske myndigheter.

I 1985 ble bilen auksjonert bort. Den endte på 2.299.000 (ca. a1,5 millioner kroner etter dagens kurs), som var skikkelig rekord i sin tid! Bilen kom faktisk også til Royal Museum of British Columbia. Det er altså Canada som bevarer dette minnesmerket nå, og som har lånt den bort til denne presentasjonen.

Men det er mer ved denne historien.

Replika

J.P. Fallon hadde gått konkurs på 80-tallet, men i 2014 fikk Frank Nash dette Øst-London selskapet på beina igjen.

Noe av det første han ville gjøre var å feire Phantomets 90-års dag («New Phantom» – etterfølgeren til Silver Ghost – debuterte i 1925), og var det noen bedre måte å gjøre det på enn å bringe tilbake selskapets mest berømte verk?

De fant en passende Phantom hos Rolls-spesialisten Overton’s. Den hadde bare kjørt 1500 km de siste 20 årene, og ble bygget opp igjen fra bånn.

Imens hadde Nash samlet mannskapet, blant dem Peter Morris som var ansatt der også i 1967 («jeg måtte fikse på noen av blomstene i 1968, fordi John hadde skrapt borti en mur»), og som jobber der nå.

I hyppig bruk

J.P. Fallon deltok også aktivt i arbeidet, sammen med noen av kunstnerne som hadde vært med da Opus 1 ble skapt.

Bilen fikk et rødt interiør, atskillig mer rocka enn Lennons triste svarte, og askebegrene er kanskje mer rap enn rock: ekte sølv med RR-merket i 18 karat gull. Se bilder som ble tatt under oppbyggingen her.

Nummer to ble klar helt ved årsskiftet 2014/2015. Og etter det har den vel tjent seg inn mange ganger. Som attraksjon på utstillinger og parader, og ikke minst som en av de mest populære bryllupsbilene på øya.

Mens Lennon-Fantomet vanligvis står gjemt bort på et dødt museum.

