For første gang er denne elbilen Norges mest solgte

BMW i3 ble for første gang landets mest kjøpte bilmodell, i en november-måned hvor 12 av de 15 mest populære bilmodellene enten var elektriske, ladehybrider eller vanlige hybrider.

BMW er ikke bare den store salgsoverraskelsen i år, men i forrige måned banket det tyske prestisjemerket like godt Toyota og stakk av med pallplassen bak VW etter å ha sjokkregistrert elektriske i3.

BMW registrerte flere i3 de tre siste dagene enn Volkswagen registrerte av e-Golf gjennom hele måneden. Fire av ti som valgte elektrisk bil i november endte opp med en i3.



Les også: BilNorge har prøvekjørt Maseratis nye SUV



Typisk norsk

Aldri før har en BMW-modell vært månedsvinner. At det skulle bli i3 viser bare at de elektriske bilene igjen er fulle av energi og på vei opp.

Etter et betydelig dropp i salget i første halvår, har nykommeren Hyundai Ioniq i kombinasjon med utvidere batteripakker på flere av de eksisterende modellene sendt salget oppover slik at nær hver femte nye personbil i november var elektrisk. Samtidig flater interessen for ladehybrider ut.

At Hyundai mener alvor med Ioniq er det heller ingen tvil om. Også den elektriske varianten av Ioniq havnet foran e-Golf i siste måned.

Se tabell over bestselgerne på BilNorge.no

Rekordinnspurt

Det er ikke lett å forstå det norske bilmarkedet. Etter at alle piler har pekt nedover i flere uker, ble det hver av de tre siste dagene i november registrert nesten 1000 biler.

Det medførte at antall nyregistrerte personbiler i november endte på 13.194 som er nest høyest i historien. Bare i 1985 var tallet høyere.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO