Enda en ny «hyttebil» – nå fra Mercedes

Mercedes lanserer sin nye E-Klasse All Terrain på Paris-utstillingen. Dermed får Audi og Volvo en ny konkurrent.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Mercedes utviklet en konkurrent til Audi A6 Allroad og den splitter nye Volvo V90 Cross Country.

Vi viste spionbilder av en nærmest umaskert bil i sommer, men neste uke skal den for første gang vises for publikum i Paris.

Stasjonsvogn pluss

Som navnet indikerer er bilen basert på nye E-Klasse stasjonsvogn som vi nylig har kjørt. Designmessig ser vi detaljer overført fra Mercedes SUV-familie – spesielt i fronten.

Bilen er utstyrt med «skliplater» samt svarte hjulbuer og sideskjørt som fremhever offroadegenskapene. Felgene er 19- eller 20-tommere med høyprofil dekk som gir ekstra bakkeklaring og økt komfort på dårlig vei.

Etterlengtet

– En bil som denne har i lang tid vært etterspurt av både nye og gamle Mercedes-kunder. At den er basert på vår mest avanserte bil noensinne, gjør at vi er ekstra stolte over å kunne vise den frem, sier kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz personbil, Christoffer Nøkleby.

Luftfjæring

E-Klasse All Terrain er 29 mm høyere enn E-Klasse stasjonsvogn og har luftfjæring som standard. Det kan heve bilen ytterligere 20 mm i hastigheter opp til 35 km/t og være til god hjelp på kjerrevei eller når du overraskes av vinterens første snøfall.

Som standard har All Terrain fem kjøremodi – de vanlige fire som strekker seg fra Eco til Sport+ i tillegg til spesialprogrammet All Terrain som er avledet fra GLE.

Terrengprogrammet endrer bilens display og viser styrevinkel, bilens høydenivå, hellingsvinkel, gass- og bremseposisjon samt et kompass.

Hitech

Interiøret er selvsagt overført fra E-Klasse, og byr på de samme mulighetene, som for eksempel dobbel digital skjerm og berøringsknapper på rattet.

Standard utstyrsnivå er Avantgarde og bagasjerommet har de samme løsningene som stasjonsvognen med en lastekapasitet på 640 liter med setene i normal posisjon og inntil 1820 liter når baksetene legges ned.

Ved lanseringen tilbys bilen som E 220 d All Terrain i kombinasjon med 4Matic firehjulsdrift og 9G-Tronic automatgirkasse. Motoren er en 2,0-liter med 194 hestekrefter og et dreiemoment på 400 Newtonmeter.

E-Klasse All Terrain leveres i Norge fra våren 2017, og prisene er foreløpig ikke klare.

