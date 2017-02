Dette blir verdens dyreste SUV

Rolls-Royce Cullinan testes nå i de kalde strøk.

De fem premiummerkene Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz og Volvo har til sammen over en tredel av nybilmarkedet. Men om et års tid kommer en som knuser dem alle, i hvert fall når det gjelder pris:

Rolls-Royce Cullinan blir trolig verdens dyreste SUV.

Bilen er oppkalt etter en diamant. Om det blir det endelige navnet vites ikke, men det er det vi har å forholde oss til inntil videre.

Også prisen vil nok være på «diamant-nivå», selv om produsenten så langt unna lansering selsvsagt ikke har noen eksakt prisliste. Amerikanske medier spekulerer i priser fra 350.000 dollar (rett i underkant av 3 millioner kroner). En norsk pris vil trolig bli mye høyere. Og legger du til utstyr etter personlige ønsker, blir den enda høyere.

Bentley Bentayga koster fra 200.000 dollar (cirka 1,7 millioner kr).

Se flere bilder av Rolls-Royce Cullinan her!

Helt ny plattform

En helt ny plattform danner grunnlaget for både Cullinan og Phantom-etterfølgeren lengre frem i tid. Et nytt understell og fjæringssystem skal sørge for maksimal komfort.

Under panseret sitter etter alt å dømme en oppdatert versjon av dagens 6,75-liters V12-bensinmotor, sannsynligvis med en effekt på rundt 475 hestekrefter.

«Tilstrekkelig», som det heter på Rolls-Royce’sk.

Les også: Superbil fra Toscana med over 1000 hester.

Bakhengslede dører

For enkel adgang til barneseter og den slags i baksetene er bakdørene hengslet i bakkant, akkurat som på Phantom.

Cullinan ser ut til å dra med seg mye av Phantom-designspråket. Den er mer kantete enn den mindre Ghost, og sikkert mektigere i utseendet enn det som kan kalles den nærmeste konkurrenten; Bentley Bentayga.

Akkurat nå foregår vintertestingen av Cullinan «et eller annet sted» ved polarsirkelen. Men dette var i og for seg ingen stor hemmelighet, ettersom Rolls forhåndsannonserte hvor bilen skal testes.

Neste runde er i Midtøsten senere i år.

Se også: Opels nye stor-stasjonsvogn.

Forhåndsbestilling

Cullinan er ventet å komme på markedet neste år,

Rolls-Royce leker med tanken om en ladbar hybrid (og har tidligere vist elektriske konsept), men har droppet dieselmotorer. Ikke smooth nok for RR-glade nordmenn, sies det.

Se også: Spionbilder av Volvos kommende Norges-SUV!

Denne artikkelen er levert av BilNorge.no