Denne BMW-nyheten kommer neste sommer

Først sommeren 2017 kommer denne varianten av BMWs nye 5-serie som avsløres her.

Det er snart syv år siden dagens BMW 5-serie debuterte, først som sedan og et halvår senere også som stasjonsvogn. Snart fikk den også følge av en ny karosseriform, 5-serie GT. Denne er et relativt sjeldent syn på norske veier.

Modellene fikk et ansiktsløft og tekniske oppgraderinger i 2014, men nå kommer alle tre i helt nye utgaver, en etter en.

Sedanen er først ute – den skal avdukes i Paris denne uken og kommer i salg tidlig 2017.

Gjenkjennelig

Neste generasjon 5-serie vil følge i forgjengeren fotspor når det gjelder format, men den skal bygges på den nye CLAR-plattformen som først ble benyttet i nye 7-serien og som i årene fremover skal danne grunnlag for alle bakhjulsdrevne modeller, helt ned til 3-serien.

Plattformen utnytter kunnskap BMW har opparbeidet seg gjennom produksjon av i-modellene, og kombinasjonen av karbonforsterket plast og lette metaller medfører en vektreduksjon på rundt 100 kg fra forgjengeren – et viktig ledd for å redusere utslippene.

Halvlitere

Motorene er alle basert på det nye modulsystemet der hver sylinder har et slagvolum på en halv liter, og der de kan kombineres i antall av 3, 4, 6 og 8, enten de slurper bensin eller diesel.

Kanskje får vi før første gang en 3-sylindret motor i 5-serien, slik vi etter hvert har vennet oss til i de mindre modellene.

Bildene våre viser også at ladbare utgaver er under utvikling – BMW har jo allerede flere plugin modeller på markedet, så det er nærmest en selvfølge at dette kommer i neste generasjon 5-serie også.

Tre karosserier

Som sagt er det sedanen vi får se først, men disse ferske spionbildene viser at heller ikke stasjonsvognen – Touring på BMW-språket – er langt unna.

5-serie Touring er neppe på plass før sommeren 2017, og vil du ha den mest kamuflerte bilen på bildene – BMW M5 – må du smøre deg med enda mer tålmodighet. Den er neppe klar før i 2018.

