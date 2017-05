BMWs råtass får helt ny vri

BMW røsker opp i M5-historien, og lanserer den nye generasjonen med firehjulsdrift.

Husker du? Da BMW M-modeller var bakhjulsdrevne biler med selvpustende motorer, og slik skulle de være i all fremtid?

Reglene forsvant ut døren med X6M i sin tid, og nå tar BMW et nytt stort sprang: Den kommende M5 blir firehjulsdreven.

Det er ikke lenge siden daværende M-sjef Friedrick Nitschke meldte at «et firehjulsdrevet system betyr [økt] vekt og et tydelig tap i styrepresisjon».

Hans etterfølger, Franciscus van Meel, var ikke like kategorisk. Etter å ha ledet Quattro-divisjonen til Audi, hadde han naturlig nok god erfaring med fire drivhjul på høyytelsesbiler.

– Egenskapene til en M-bil skal føles bakhjulsdrevne. Jeg liker ikke uttrykket «firehjulsdrift». Det gir en følelse av stoiske, nøytralitet og understyring.

– Når vi snakker om M-biler tenker jeg vi snakker om bakhjulsdrift med ekstra grep.

Kan kjøres i 2WD

I bilens kjøreprogram er det en innstilling som enkelt og greit heter «2WD». Da kobles ikke forhjulene inn, uansett hvor mye pøbel du måtte være bak rattet.

Ved oppstart er det dog 4WD-programmet som er aktivt. BMW melder at selv i normalmodus tillater systemet litt sideveis slipp før DSC-en slår inn, mens det er 4WD Sport som skal gi den beste «totalopplevelsen».

Systemet heter M xDrive, og minner veldig om xDrive i andre BMW-modeller.

620 hester?



BMW har ikke sluppet offisielle ytelsestall for bilen ennå, men bekrefter at det er en oppgradert utgave av dagens 4,4-liters twin-turbo V8-motor som skal gjøre jobben.

Etter det vi erfarer havner vi på 615–620 hestekrefter og så vidt over 700 Nm i dreiemoment.

At Mercedes-AMG E63 yter 612 hestekrefter i den barskestes-utgaven har naturligvis ikke gått BMW hus forbi.

M xDrive: Slik fungerer det

Bak girkassen sitter en overføringskasse. Drivakselen til bakhjulene går rett ut bak overføringskassen, mens en ny aksling går på siden av girkassen og frem til forhjulene.

Overføringsboksen kan skifte mellom 4WD og 2WD, men bilen vil alltid starte i 4WD-modus.

2WD-modus kan kun aktiveres når DSC (stabilitetsprogrammet) er helt deaktivert. I kjøreprogrammene Normal og MDM (M Dynamic Mode) er xDrive aktivt hele tiden.

Da fungerer det ved at bilen hovedsakelig er bakhjulsdreven, men slår inn forhjulene nå systemet kjenner at bakhjulene glipper eller når kombinasjonen av rattutslag, gasspådrag og andre faktorer tilsier at drift på alle fire hjulene behøves.

Girkassen er en 8-trinns Steptronic, ikke dobbeltkløtsjkasse.

Det er fortsatt en liten stund til M5 er helt lanseringsklar, og det er vel ingen overdrivelse å si at vi gleder oss.

