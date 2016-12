BMW topper SUV-rekken

Det er cirka tre år siden BMW startet utviklingen av en ny stor SUV, som også skal lede til en Rolls-Royce.

BMW X7 skal bygges på den nye fleksible CLAR-arkitekturen som etter hvert skal danne grunnlag for samtlige modeller med bakhjulsdrift som standard – fra X3 til den kommende X7 og fra 3-serie til 7-serie.

Den nye 7-serien var for øvrig første modell ut på plattformen som kombinerer lette materialer som høyfast stål, aluminium og karbonfiberforsterket plast for å holde vekten lavest mulig, samtidig som man optimaliserer tyngdepunktet.

Se flere bilder på BilNorge.no

Synergier

Chassis, drivverk og en del andre komponenter skal deles med neste generasjon X5 som også er under utvikling.

Motorutvalget vil omfatte et utvalg 6- og 8-sylindrede for bensin og diesel, og med stor sannsynlighet en ladbar hybrid – tilsvarende løsningen i X5 xDrive40e – en bil som er meget prisgunstig med norske avgifter.

Norsk fotograf med Land Rover i fantastisk norsk natur – se bildene på BilNorge.no.

V12?

I toppmodellen vil nok BMW tilby en V12 for å tilfredsstille de mest kresne kundene i USA, Midtøsten, Kina og Russland.

En slik motor trenger de uansett når Rolls-Royce skal lansere sin utfordrer til Bentley Bentayga. Nå har jo Bentley i ettertid lansert en V8 diesel også, hentet fra Audi.

Når det gjelder interiør mener våre kilder at dette kan bli den mest luksuriøse BMW noensinne, til og med mer eksklusiv enn toppmodellene i 7-serien.

Les også: BilNorge har prøvekjørt bilen som skal booste Toyota-salget

Born in the USA

BMW har for lengst annonsert at toppmodellen X7 skal bygges ved deres moderne anlegg i Spartanburg, South Carolina, hvor de investerer en milliard dollar for å utvide kapasitet med femti prosent.

Fabrikken bygger i dag X3, X4, X5 og X6 for eksport til samtlige verdenshjørner og var i 2013 – allerede før ekspansjonen – USAs største eksportør av kjøretøy. En bedrift av den typen Donald Trump ønsker flere av.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO