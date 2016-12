Blir trolig verdens mest luksuriøse SUV

BMW-eide Rolls-Royce vil «krige» mot Volkswagen-eide Bentely med denne luksus-SUV-en.

Project Cullinan er betegnelsen på prosjektet hos Rolls-Royce, som i løpet av noen år skal føre til en luksuriøs utfordrer til Bentley Bentayga. Vi viste de første bildene av en såkalt «bastard» for halvannet år siden.

Rolls-Royce kaller bevisst ikke den kommende modellen en SUV, men omtaler den som en «all terrain, high-sided vehicle». Altså en høyreist bil med gode terrengegenskaper.

Dessuten skal den ferdige bilen bli «Effortless … everywhere». Altså uanstrengt kunne ta seg frem over alt. Vi kan uten skrupler også legge til med en grad av komfort du kun finner i de mest luksuriøse modeller.

Globetrotter

Nå har Automedia gitt oss en serie bilder av en tidlig prototyp som skal testes under vidt forskjellige, men meget krevende forhold.

Like etter jul skal den for eksempel ta seg nord for Polarsirkelen for å vise hva den duger til i kaldt klima. Senere i 2017 skal den til Midtøsten for å testes i ekstrem varme i ørken.

Bilen deler plattform med den kommende BMW X7, og den skal etter planen lanseres i 2018.

Ingen i nærheten

Som et spark på leggen til Bentley, som beskriver Bentayga som «den beste SUV i verden», sier Rolls-Royce-sjef Torsten Muller-Otvos:

– Bentleys SUV er en klar nummer to; Rolls-Royce er best i verden og vil fortsatt være det når den nye modellen kommer på markedet. Vi kommer med en fantastisk ny bil, en ekte Rolls-Royce.

Dersom man skal dømme ut fra Bentleys suksess, er det ingen tvil om Cullinan kan bli bestselgende blant Rolls-Royce modellene de senere årene, ja kanskje gjennom tidene.

Men regn for all del ikke med at bilen blir noen volumselger. Dette er britisk håndarbeid på sitt beste, og det vil reflekteres i prisen på bilen.

