Andre generasjon av Audis minste i farta

Mens BMW har Mini og Mercedes har Smart, setter Audi sine fire ringer også på småbilene. Nå er generasjon to under utvikling.

Audi A1 begynner å trekke på årene. Den debuterte på Genève-utstillingen i 2010, og selv om den fikk et ansiktsløft for et par år siden, nærmer det seg ubønnhørlig et generasjonsskifte. Trolig kommer det tidlig i 2018.

Den har ligget på drøye 400 registreringer per år de siste par årene, ifølge OFV. De første årene var tallene firesifret.

BilNorges lanseringskalender gir deg full oversikt over alle nye biler som kommer til Norge i løpet av 2017

Det er Mini som solgte best i fjoråret, med ikke voldsomme 512 biler. Audi solgte 409 av A1 og det ble kun registrert 5 Smart, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Begrenser utvalget

Det blir én viktig forskjell når generasjon to lanseres, den skal da kun selges som Sportback med fem dører, ikke med tre dører. Ikke at det spiller noen rolle her til lands – her har den kun vært solgt med fem dører siden faceliften i 2014.

Det blir fortsatt ingen ren elbil eller ladbar hybrid basert på A1, bare en mild hybrid som sørger for at utstyr som trenger strøm kan drives mens motoren er i hvilemodus.

Sammenlignet med dagens modell blir nye A1 mer moden og elegant. Den vil fremstå som lavere og bredere, får en mer muskuløs front og en litt større akselavstand.

Andre generasjon A1 skal bygges på den lettere og stivere MQ-plattformen, den får adaptivt chassis og LED-lys i alle fire hjørner.

Se flere bilder på BilNorge.no

Nye drivlinjer

I dag er det bare toppmodellen S1 som leveres med drift på alle fire. Det vil forandre seg, heretter kan flere av modellene leveres med Quattro som alternativ til forhjulsdrift.

På motorfronten blir det store endringer. Basismotor blir som i dag en tresylindret 1,0-liter, men det vil komme i ulike effektutgaver, fra 95 hk og oppover. Dagens 1,4-liter for bensin forsvinner, og dagens 150-hester erstattes med en ny 1,5-liter med tilsvarende effekt.

Dagens 1,8-liter med 192 hk erstattes av en 2,0-liter med rundt 200 hk, og denne tunes opp til 250 hk i S1 og kan strekkes ytterligere, til rundt 300, dersom man skulle beslutte å toppe familien med en RS1.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO