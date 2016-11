Alfa Romeo med godt mørnet SUV

Det er mer enn ti år siden de første signaler om at Alfa Romeo skulle inn i SUV-segmentet kom. Nå er snart tiden inne.

Mye har skjedd siden Alfa viste sitt Kamal-konsept i 2003. Ikke minst har sjefen, Sergio Marchionne, lovet at Alfa skal ta tilbake sin tapt prestisje gjennom å utvikle egne produkter med Alfa-DNA.

Produksjon i Italia og bakhjulsdrift er viktige ingredienser i suksessoppskriften, og første produkt ut er vakre Giulia.

Strategisk

Men snart kommer også søstermodellen Maserati Levante, som kan bli vel så viktig for volumet – i alle fall på det amerikanske kontinentet der Alfa ser et stort potensial for veksten som skal føre dem opp i et årsvolum på 400.000 biler, opp fra 70.000 i fjor.

Nå sier en kilde hos den italienske produsenten at Alfa Romeo Stalvio skal debutere på bilutstillingen i Los Angeles neste uke og at den kommer på markedet, både i Europa og USA, tidlig neste år. Sørstermodellen Levante fra Maserati er allerede på plass, så det er på høy tid.

Navnet Stelvio er hentet fra et fjellpass i grensetraktene mellom Italia og Sveits, som i sin tur har gitt navnet til en populær italiensk ost.

Tøft segment

Ingeniørene har fått i oppgave å utvikle en sportslig SUV som har sin styrke på asfalt, som mange av bilene i dette segmentet. Den skal konkurrere mot modeller som Audi Q5, BMW X3 og Mercedes GLC.

Den skal bygges på plattformen som er utviklet hos Maserati og som ligger under Giulia – utviklet for biler med bak- og firehjulsdrift. Den vil også dele drivlinjer med Giulia, med en serie med fire- og sekssylindrede bensin- og dieselmotorer.

Toppmodellen med betegnelse Quadrifoglio Verde får den samme 2,9-liters V6-motoren med drøye 500 hester som flaggskipet i Giulia-familien med samme tilnavn. Og da befinner vi oss i nisjen der vi finner Porsche Macan Turbo, Jaguar F-Pace og toppmodellene fra de ovennevnte tyskerne.

To år bak skjema

Opprinnelig planla Alfa åtte nye modeller innen 2018, men dette er nå skjøvet et par år frem i tid.

I tillegg til Giulia og Stelvio består planen av en større 7-seter SUV Tipo 962, en sporty luksussedan Tipo 941, spider og coupé sportsbiler Tipo 963, samt erstatninger for dagens forhjulsdrevne MiTo og Giulietta – alle basert på den nye plattformen.

