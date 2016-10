Flertall for bomsjokk både i Oslo og Akershus

Raymond Johansens byråd fikk i kveld flertall for å femdoble bompengene på dager med høy forurensing. Det betyr at det kan koste 247 kroner for å kjøre gjennom bommene fra Bærum til Oslo.

– Vi er glade for at det ser ut til å bli et bredt flertall i bystyret for flere nødvendige tiltak mot luftforurensing, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

I ettermiddag stemte også samferdselsutvalget i Akershus ja til en femdobling av dagens takster på de dager med spesielt høy luftforurensing. Dermed er det flertall på begge sider av bomringen for en femdobling av dagens bomtakster.

– Det er helt nødvendig for å ta ren luft og folks helse på alvor, sier leder Solveig Schytz (V) i hovedutvalg for samferdsel i Akershus til VG.

Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo behandlet onsdag kveld parallelt en innstilling fra byrådet om såkalte beredskapstakster på dager med fare for høy luftforurensning. Byrådspartiene Høyre, SV og MDG fikk med seg Høyre i et flertall for femdoblingen av satsene.

«Dette er et akuttiltak som skal bidra til å unngå situasjoner med så dårlig luftkvalitet at deler av byens befolkning må holde seg inne. I tillegg til beredskapstakster tar kommunen sikte på å vedta permanent forskrift for midlertidig forbud mot dieselbiler til førstkommende vinter, for å avhjelpe situasjonen. Byrådet ønsker å innføre beredskapstakster førstkommende vinter», heter det i innstillingen fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (De Grønne).

247 kroner



Der står det at «det legges opp til en femdobling av bompengetakstene ved varsel om høy luftforurensning».

For bilister som kjører vestfra inn til Oslo, vil det bety 165 kroner (33 kroner x 5) for å passere Oslo-bomringen i tillegg til 82,50 kroner for å passere bommen i Bærum, som skal finansiere ny E18-utbygging. Det siste er avhengig av at Bærum kommune går inn for en femdobling.

Totalt vil det da utgjøre det 247,50 kroner for bilister fra Bærumssiden. For tyngre biler blir prisen 742 kroner.

Dette vil gjelde alle biler, unntatt elbiler.

Fra nord og fra øst blir prisen 165 kroner for personbiler.

– Jeg skjønner enkelte kan synes dette tiltaket høres urimelig ut. Men husk at det bare vil bli brukt når alternativet er at tusenvis av mennesker må holde seg innendørs, sier Johansen.

GLAD: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han er glad for å få Høyre-støtte for femdobling av bompengene på dager med mye forurensing. Foto: Trond Solberg , VG

– Høyere bompenger på dager med akutt luftforurensing er det beste tiltaket og dieselforbud blir sannsynligvis ikke aktuelt, fremholder han overfor VG.

Trer i kraft i vinter



Ordningen i Oslo skal tre i kraft og brukes allerede fra i vinter.

Høyres leder av samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo, Eirik Lae Solberg støttet en femdobling, men med flere forbehold.

– Når de faglige anbefalingene går inn for en femdobling for å sikre at vi ikke får helsefarlig luft som gjør at folk må holde seg inne, så støttet vi det, sier Solberg til VG.

I fjor var det var to dager med så dårlig byluft at de nye bomsatsene hadde slått inn. Det er først og fremst på dager med sterk kulde og lavtliggende forurenset luft, bilbegrensingen vil gjøre seg gjeldende.

– Vi skulle gjerne ønsket oss og målrette økningen i bompenger mot dieselbiler og eldre lastebiler, men det har vi ikke lov til ennå. Så snart regjeringen og Stortinget får de nødvendige lovendringene på plass, så vil vi følge opp lokalt. Her har Eirik Lae Solberg en jobb å gjøre mot sine partifeller, sier Raymond Johansen.

BARE ETT ÅR: Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i byrådet i Oslo, Eirik Lae Solberg, vil at bensinbiler skal slippe femdobling neste år. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Byrådet går i innstillingen ikke inn for at det blir gratis kollektivtrafikk de dagene når forurensingen er så sterk at bompengene femdobles, men byrådspartiene snudde i samferdselskomiteen onsdag.

Johansen snur

– Vi er veldig glade for at vi fikk med oss byrådslederen på det, sier Solberg til VG.

Onsdag ettermiddag sa Raymond Johansen til VG at de var i ferd med å snu om gratis kollektivtrafikk, fordi det er klart at Bergen får lov:

– I forrige uke ble det klart at Bergen får lov å tilby gratis kollektivtrafikk på slike dager. Det er positivt og noe vi nå også vil gjøre i Oslo, sa byrådsleder Johansen.

De Grønne og SV er også med på det.

27 prosent mindre trafikk



En femdobling av bompengene anslås å gi 27,3 prosent mindre trafikk for vanlige biler og 18,5 prosent for tyngre biler.

Det vil gi 28 millioner kroner i ekstra inntekter hver dag.

Slik skal det skje * Her er prosedyren byrådet i Oslo og Akershus fylkeskommune legger opp til ved høy forurensing: Planen er delt inn i faser fra 1-3 med følgende tilknyttede tiltak:

– Fase 1 inntreffer ved langtidsvarsel om værforhold som kan føre til høy

luftforurensning. Da varsles en beredskapsgruppe som skal opprettes, om mulig utrulling av fase 2. – Fase 2 inntreffer ved varsel om N02 på 200pg/m3 over større områder og

varsel om en lengre periode. På dette stadiet settes beredskapsgruppen, og tiltak

samt forventet varighet av situasjonen vurderes. Av aktuelle tiltak til vurdering er

informasjonstiltak, trafikkregulerende tiltak og stenging av parkeringsplasser. Anbefaling

om trafikkregulerende tiltak og/eller stenging av parkeringsplasser oversendes byrådet.

– Fase 3 inntreffer på samme vilkår som fase 2, men innebærer konkret iverksettelse av

tiltak. Beredskapstakster vil inngå som et av tiltakene i fase 2 og 3. Det samme vil dieselforbudet så

snart lokal forskrift er vedtatt. Det vil vurderes om det er hensiktsmessig å starte med mindre inngripende tiltak som beredskapstakster og deretter øke til stenging av parkeringsplasser og dieselforbud.

Mer kollektivkø



Johansen og Lan Marie Nguyen Berg erkjenner at det vil gi mer kø for å komme med busser og andre offentlige kommunikasjonsmidler:

«Fagnotatet påpeker at innføring av beredskapstakster vil øke presset på kollektivtilbudet. Det finnes noe ledig kapasitet i dagens kollektivsystem, men det vil være fullt på enkelte avganger i rushtiden morgen og ettermiddag. På dager med høy luftforurensing må reisende oppfordres til å reise før eller etter rushtid for å jevne ut toppene og utnytte eksisterende kapasitet, eller la være å reise hvis de kan det, skriver de to.

Byrådet fremholder at det skal gjøres en faglig vurdering av om innbyggerne skal varsles innen 12 eller 24 timer.

Beredskapstakstene skal gjelde fra midnatt til neste midnatt, slik Fjellinjen anbefaler.

– 422 kroner for dieselbil



For de med dieselbil vil det etterhvert kunne bli enda dyrere. Byrådet skriver at når det innføres miljødifferensierte bomtakster i rushtider for biler som forurenser mest, så vil det ramme dieselbilene.

– Slik vi leser det kan det bety at dieselbileiere må betale 422 kroner for å kjøre fra Høvik til Oslo i rushtiden. Det er både unødvendig og uakseptabelt. Vi foreslår derfor at femdoblingen bare skal skje fra dagens takstnivå. Det er ingen grunn til å plage folk unødig, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Byrådslederen avviser imidlertid en fremtidig pris på over 400 kroner for dieselbilene.

– Det blir ikke snakk om at det skal koste over 400 kroner å passere bomringen. Inntil videre vil det være en femdobling av dagens takster for alle kjøretøy de få dagene luftforurensing når så høye nivåer, sier Raymond Johansen.

Daglig kjørte det i 2014 85 300 biler daglig (ut og inn) til og fra Oslo på E18 ved Lysaker, i følge siste tilgjengelige tall fra Statens Vegvesen.