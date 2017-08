Slik er den nye el-Jaguaren på innsiden

Flere hundre nordmenn står i kø for å få kjøpe Jaguars elbil. Her får de se noe de ikke har sett før.

Konseptbiler generelt gir en pekepinn på hvordan en ny bilmodell skal se ut, men designerne tar seg kunstneriske friheter og benytter detaljer og tekniske løsninger som ikke finner veien til produksjonsmodellen.

Ikke minst gjelder dette interiøret, hvor man gjerne plasserer elegante møbler og dashbord med science fiction-løsninger som har liten rot i virkeligheten.

Les også: Lite selskap kommer Tesla i forkjøpet

Fra konsept til virkelighet

Den som har bestilt en Jaguar I-Pace har ikke sett noe annet enn konseptbilen, eller bilder av denne.

I bildespesialen her er det mulig å få en første titt inn i bilen, – mye ligner på konseptet, bare at alt ser mer produksjonsklart ut.

Jaguar har antydet at I-Pace får en rekkevidde på minst 350 kilometer når den kommer på markedet mot slutten av 2018 takket være en litium-batteripakke med kapasitet på 90 kWt.

Se flere bilder på BilNorge.no

Alt ligger i gulvet

To kompakte elmotorer sørger for en samlet effekt på 395 hestekrefter og et dreiemoment på 700 Newtonmeter.

Elmotorene frigjør masse plass, så selv om I-Pace er noe mindre enn F-pace (5 cm kortere, 9 cm lavere og 4 cm smalere), gir en akselavstand som er strukket med 115 mm et hav av innvendig rom, ifølge Jaguar, faktisk mer benplass enn en BMW 7-serie.

Les også: Ny BMW kledd for den urbane jungelen

Vekt er selvsagt et tema for alle elbiler, men selv om I-Pace veier drøyt to tonn, lover Jaguar en akstid til hundre på rundt fire sekunder, og kjøreegenskaper slik du forventer de skal være i en Jaguar.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO