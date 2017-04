Skoda og Audi med nye elbiler

Her ser du Vision E, konseptet på Skodas kommende elbil. Den vises i Shanghai, er litt større enn Octavia, er langt på vei selvkjørende – og lanseres i 2020. Også Audi viser en ny elbil i Shanghai.

For noen uker siden kunne du på BilNorge lese om Vision E, det batterielektriske konseptet Skoda har tatt med seg til Shanghai-utstillingen for å verdensvise bilen der.

Nå er Skodas elbil-konsept offisielt.

Sprek Skoda

Vision E er Skodas første helelektriske bilmodell og inneholder to elmotorer slik at den firehjulsdrevne bilen får 306 hk i samlet effekt.

Skoda har ikke sagt noe om hvor raskt Vision E tar deg fra stillestående til 100 km/t, men med så mye motorkraft vil dette utvilsomt være på Tesla-nivå. Toppfarten begrenses til 180 km/t.

Langt viktigere er rekkevidden, som Skoda oppgir til 500 kilometer. 500 kilometer målt etter NEDC-standarden betyr 350–400 kilometer bruksrekkevidde i den varme årstiden. Men for å oppnå en slik rekkevidde må batteripakken være på minimum 60 kWh som er identisk med batteriet i Opels Ampera-e.

EL EL EL: Dette er konseptbilen Audi e-tron Sportback. Den har samme drivlinje som de kommende elektriske bilene fra Audi: Én elektrisk motor på fremre drivaksel og to elektriske motorer på den bakre akselen gir kraft til alle fire hjul. Motorene i konseptbilen har til sammen stor effekt og leverer totalt 320 kW (435 hk). En egen boostfunksjon øker effekten over kortere perioder, da kan 0–100 km/t gjøres unna på 4,5 sekunder. Før Audi e-tron Sportback, kommer elbilen Audi e-tron neste år. Den blir den første masseproduserte elbilen fra Audi. Foto: Audi

Trådløs lading

Skoda ser for seg å utstyre sin første elektriske bil med elektronikk som muliggjør hurtiglading av batteriet til 80 prosent av kapasiteten på 30 minutter. Videre legges det opp til induksjonslading av bilen etter samme prinsipp som lading av eksempelvis en del telefoner og elektriske tannbørster.

Vision E befinner seg på nivå 3 i forhold til selvkjør som betyr at den håndterer motorvei- og køkjøring samt holder seg i rett fil og unngår hindringer. Skoda oppgir at så snart bilen kjører selv, kan førersetet reguleres bakover og rattet løftes til høyeste posisjon for maksimal avslapning.

Skoda har også utstyrt Vision E med «Educated Parkering» som lærer seg å finne fram til førerens foretrukne parkeringsplass. Etter to manuelle parkeringer husker bilen plassen og parkerer perfekt uten hjelp senere.

LADEHYBRID: Citroën C5 Aircross kommer på sutten av 2018, og vil også bli tilgjengelig som ladbar hybrid. Med det blir dette den første modellen som får det nye e-AWD-drivverket. Det består av en bensinmotor som yter 200 hestekrefter i kombinasjon med en elmotor på hver aksel. Totalt 300 hestekrefter. Helelektrisk rekkevidde blir inntil 60 kilometer. Foto: Citroën

Sjekker pulsen din

Skoda Vision E overvåker også sjåførens hjerterytme. Dersom bilen registrerer uregelmessigheter gis en advarsel, og om et medisinsk problem skulle oppstå stopper bilen trygt på veiskulderen.

Volkswagen-konsernet har i lang tid snakket om den elektriske fremtiden og utviklet MEB-plattformen for elektriske biler. Naturligvis blir Skodas kommende elbil en del av denne elektriske familien.

Vision E, som måler 4,7 meter i lengden, oppgis å være 1,9 meter bred, 1,6 meter høy og 2,9 meter mellom akslene, dekker litt større areal enn Octavia. Så godt som flatt gulv, større høyde samt drivverk som opptar mindre plass, gjør imidlertid Vision E vesentlig rommeligere enn dagens Octavia som er Skodas bestselger i Norge.

Ingen B-stolpe

I Vision E mikses SUV og kupé med et fravær av B-stolpen som medfører at bakdørene slår bakover for å gjøre det enklere å komme inn og ut av bilen. Opels Meriva-erfaring med dørløsningen tilsier at skal det mye til før Skoda gjør dette i en produksjonsbil.

SUV-standard på utvendig høyde har gjort det mulig å løfte setene for å bedre sikten ut. I tillegg er det mulig å dreie setene 20 grader, også det for å lette inn- og utstigningen.

Oppbevaringsrommene på innsiden av dørene inneholder induksjonslademulighet for mobiltelefoner og passasjerene får tilgang til innholdet i sine telefoner på egne skjermer.

Med Vision E signaliseres at hver fjerde nye Skoda som selges i verden i 2025 enten vil være batterielektrisk eller ladbar hybrid. Av disse vil fem være rene elbiler.

