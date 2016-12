Selger langt flere elbiler enn statistikken viser

Bedre rekkevidde kombinert med tydelige politiske signaler vil trolig føre til at hver femte nybilkjøper velger elbil i 2017.

I november ble elbilen BMW i3 landets mest kjøpte bilmodell. Men det er mer...

Statistikken for bruktimport viser ikke overraskende at det selges betydelig flere elbiler enn den offisielle registreringsstatistikken fra OFV viser. Dette gjelder først og fremst for korttidsregistrerte og knapt brukte eller ikke brukte Kia Soul (2375 biler) og Nissan Leaf (1546 biler), alle tall i følge OFV.

Legges disse snaut 4000 bilene til de nye (hvor de hadde hørt hjemme om eksempelvis Kia ikke hadde tvunget gjennom endagsregistreringer i Tyskland for å pynte på elbilstatistikken der før bilene kan bruktimporteres til Norge), runder elbilandelen 18,3 prosent av de nye personbilene ved inngangen til desember – mot offisielt 15,5 prosent.

Sjekk ut Opels nye flaggskip her.



Nå blir varebilene mye dyrere - BilNorges kalkulator gir deg hele oversikten

Midlertidig dropp

Dropp i elbilsalget i første halvår var betydelig, og viser i etterkant at mange ventet på rekkeviddeoppgraderinger eller nye modeller. Nissan Leaf, BMW i3 og Renault Zoe har alle fått salgsløft på grunn av batterioppgraderinger, mens e-Golf er betydelig ned fordi den enn så lenge taper i rekkeviddekampen.

I mai debuterer spennende Opel Ampera-e med 60 kWh i gulvet og setter ny batteristandard, Golf oppgraderes med økt rekkevidde, Hyundai Ioniq har fortsatt nyhetens interesse og Tesla satser friskt med Model X mens mange venter på Model 3.

Se tabell over de mest solgte modellene på BilNorge.no

Politiske signaler

Samtidig er de politiske signalene ikke til å misforstå. Ladehybrider ses på som et hvilesteg på vei mot helelektrifisering av bilparken (batterielektriske- og hydrogenelektriske biler).

Det er politisk enighet i energiforliket banket gjennom i Stortinget før sommerferien om at nye bensin- og dieselpersonbiler bør unngås etter 2025.

Konsekvensen blir flere elbiler på veiene, at andelen etter all sannsynlighet passerer 20 prosent i 2017 – altså at hver femte som skal ha ny personbil satser elektrisk.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO