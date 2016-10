Så mye billigere blir ladehybridene

Jo mer power og prestisje, jo mer ned i kjøpsavgift. Slik kan det gå hvis forslaget til statsbudsjett bli vedtatt.

Ladehybridene som ifølge BilNorge.nos liste går ned aller mest avgiftskroner er Porsche Panamera S E-Hybrid, med 116.945 (pris nå 1.155.600 kr.) og Mercedes S-klasse S 550e, med 112.967 kr. (nypris nå 1.287.000 kr.).

Samtlige ladbare hybrider i markedet unntatt VW Golf GTE og Audi A3 e-tron, går ned i avgift, de fleste med noen få tusenlapper. Det er de moderate bilene som går ned minst, disse har fra før svært liten kjøpsavgift.

Golf GTE og Audi e-tron har allerede null i avgift, mens Norges mest solgte ladehybrid, Mistusbishi Outlander, går ned med nesten 10.000 kroner i avgift, og ender på nullavgift.

Tredoblet salg



Salget av ladbare hybrider, også kalt plugin hybrider, er nesten tredoblet hittil i år sammenlignet med i fjor.

Ved utgangen av september er det ifølge OFV registrert 15.888 slike biler i Norge, opp fra 5.153 samme periode i fjor. Til sammenligning går salget av elbiler tilbake med 11,3 prosent og utgjør hittil i år 17.485 biler.

Større tilbud

Hovedårsaken til den voldsomme veksten er at utvalget av ladbare hybrider har eksplodert det siste året.

Mens det i første halvår 2015 i hovedsak var tre volumprodusenter i denne nisjen, Mitsubishi, Audi, og Volkswagen, er det i dag seks etter at BMW, Mercedes og Volvo også kan notere seg for firesifrede salgsvolumer.

Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt i høst, vil det generelt være slik at de mindre ladehybridene fortsatt vil få null kroner i avgift og dermd ingen prisendring. De mellomstore ladbare hybridene vil gå noen tusenlapper ned, mens de største vil gå ned med langt over 100.000 kroner.

Full oversikt over avgiftsendringen for de ladbare hybridene som selges i Norge, får du her.

Ja takk, begge deler

LADBAR-TOPPEN: 1. Mitsubishi Outlander, 4200. 2. VW Golf GTE, 3418. 3. VW Passat GTE, 1950. 4. Audi A3 e-tron, 1570. 5. BMW 2-serie, 885. 6. Mercedes C350e, 834. 7. BMW X5 40e, 805. 8. Volvo XC90 T8, 652. 9. Volvo V60 Plug-In, 604. 10. Mercedes GLC 350e, 503. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Salget til og med 9. oktober 2016.

Ladbare hybrider har den felles egenskapen at de kan kjøres utslippsfritt på strøm en begrenset avstand. Hvor langt de kan kjøres på eldrift varierer fra teoretisk rekkevidde på 30 kilometer til 56 kilometer. I praksis går flere av dem vesentlig kortere.

Tester foretatt av bladet BIL viser at bilene ved vanlig kjøring oppnår fra under halve til rundt to tredeler av teoretisk rekkevidde etter den såkalte EU-syklusen.

Med ett hederlig unntak, Audi Q7 e-tron, er det de store SUV-ene de som kommer dårligst ut i testene.

Mercedes GLE 500e, BMW X5 xDrive 40e og Porsche Cayenne S E-Hybrid har i praksis elektrisk rekkevidde på godt under 20 kilometer. Da skal den daglige kjørelengden være meget begrenset for at man skal klare å kjøre utslippsfritt.

Les også: Toyota utvikler ny sportsbil med legendarisk navn

En annen bil som leverer varene er Mitsubishi Outlander PHEV. Flere brukere bekrefter en gjennomsnittlig rekkevidde på 35 kilometer, det samme vi oppnådde i Bils test, og fornøyde brukere er nok en viktig årsak til at denne modellen er Norges mest solgte plugin hybrid.

Færre fordeler

De ladbare hybridene har langt fra de samme fordelene som elbiler har i Norge. De får ikke kjøre i kollektivfeltet, de må betale bom- og fergeavgifter, de har vanlig årsavgift og full firmabilbeskatning.

De kan imidlertid parkere på plasser for «ladbare kjøretøy» så lenge stikkontakten er plugget inn.

Les også: Nå skal ikke hestekrefter lengre straffes

Billige i innkjøp

Men selv om hybridene ikke har elbilens fordeler i hverdagen, har de store fordeler når de skal kjøpes. De ladbare hybridene har nemlig vesentlig lavere engangsavgift enn biler med bare forbrenningsmotor og tilsvarende effekt takket være et kunstig lavt CO₂-utslipp.

Folke-modeller som Audi A3 e-tron, BMW 225 xe Active Tourer og 330e, Mercedes C 350e, Mitsubishi Outlander PHEV, Volkswagen Golf GTE og Passat GTE er helt fritatt for engangsavgift. Men i motsetning til elbilene må de svare for moms.

Se hvordan regjeringens forslag til nye avgifter slår ut for alle personbiler som selges i Norge

Bruken avgjør

Så vil en ladbar hybrid være positiv for miljøet? Dette avhenger helt av kjøremønster og hvordan den lades.

Se stor oversikt med tabell hos BilNorge



ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO