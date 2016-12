Opel med prissjokk på ny elbil: Kan gi priskrig på elbiler

289.900 kroner blir prisen på Opels elektriske Ampera-e med inntil 500 km rekkevidde. Det er 30.000 kroner mindre enn først antatt, og kan føre til priskrig på elektriske biler i Norge neste år.

Opels prising av elektriske Ampara-e til 289.900 kroner (299.900 kroner inkludert levering) er så oppsiktsvekkende at prisen i kombinasjon med inntil 500 km rekkevidde kan ta nattesøvnen fra de viktigste konkurrentene.

Selv om prisen er høyere enn på konkurrentene, er det ingen av de de andre som er i nærheten av å levere på pris per rekkevidde-kilometer.



Først til Norge

Med 60 kWh batteripakke dobler Opel reell rekkevidde (når Tesla holdes utenfor) sammenlignet med flere av konkurrentene, og setter standarden for hvor langt det skal være mulig å kjøre med en elektrisk bil før den må lades.

Samtidig som Norge blir det førte landet i Europa hvor Ampera-e lanseres, vil Opelen trolig ta livet av rekkeviddeangsten en gang for alle.

289.900 kroner er ingen fra-pris på Ampera-e. Bilen kommer relativt fullspekket til Norge i juni. Tilleggene blir komfortpakke med Bose-anlegg, skinnseter og oppvarmede bakseter (kr. 16.900 kroner), og førerassistentpakke med automatisk skiltgjenkjenning, blindsone- og filskiftvarsling, ryggekamera og avansert lukeparkering (12.900 kroner).

Og når «alt» legges til er prisen omtrent på kronen den samme som Opels forhandlere i lang tid har logget bestillinger på bilen til uten at prisen var klar.

Det eneste som redder elbilkonkurrentene i 2017 vil være Opels begrensede leveringsmuligheter.

Opel Ampera-e samproduseres med Chevrolet Bolt i Detroit, og GM har ikke sagt noe om hvor mange biler de har kapasitet til å bygge i 2017. Kapasiteten er sannsynligvis langt lavere enn det norske markedet kan absorbere.

Begrenset kapasitet

– Vi har vært klar over at produksjonsvolumet fra start ville være begrenset. Derfor har vi valgt å introdusere Ampera-e i land der infrastrukturen for elbil allerede er på plass, eller som har vist et klart ønske om å bli ledene på elektrisk mobilitet. Det betyr at vi introduserer bilen i Norge først. Deretter følger Tyskland, Nederland, Frankrike og Sveits, sier Peter Christian Küspert, visepresident for salg og servicemarked i Opel Group.

– Produksjonen planlegges og tildeles måned for måned og uke for uke, og vi forventer at alle som per 13. desember har bestilt bil kan regne med at den vil bli produsert i 2017, sier Bernt G. Jessen, Opels administrerende direktør i Norge.

2500 biler?

Jessen vil heller ikke si noe om hva mange som har forhåndsbestilt bilen, men forhandlere antyder over 2000.

Siden 2000–2500 biler utgjør under ti prosent av forventet elbilsalg neste år, gir det konkurrentene mulighet til å tilpasse seg. Det er tross alt bare et begrenset antall kunder som er villig til å vente mer enn ett år på en ny bil, og innen Opel har skrudd produksjonen nok opp til å dekke etterspørselen bare i Norge, er Tesla på plass med Model 3, som får omtrent samme rekkevidde som Opel Ampera-e.

At GM/Opel ikke har lansert en helelektrisk bil tidligere, henger naturligvis sammen med merkets karakter. Dette er prisømfintlige folkebiler, og elbiler er dyre alle andre steder enn i Norge.

Prisfall på battericeller

Men kraftig prisfall på battericeller har gjort det mulig for Opel å både flytte grensen for rekkevidde og samtidig lansere Ampera-e til «folkepris»–i det minste i Norge.

De siste tre årene er celleprisen mer enn halvert, og den faller fortsatt.

Til sammenligning koster Chevrolet Bolt i USA 30.000 dollar (når incentiver er trukket fra), pluss moms som varierer fra stat til stat. Det betyr i praksis at GM/Opel ikke gir bilen noe påslag til Norge.

Omfattende utstyrt

Standardutstyrspakken inneholder blant annet 17-tommers lettmetallfelger, oppvarmet skinnratt, elektronisk klimaanlegg, IntelliLink infotainment med 10.2-tommers berøringsskjerm, regnsensor, Opel Eye, Opel OnStar og Bi-Xenon hovedlys.

Opel oppgir rekkevidden til 500 kilometer etter dagens gjeldende målemetode (NEDC). Denne erstattes av en ny måte å måle forbruk/utslipp/rekkevidde på til høsten (WLTP). Etter den nye normen kjører Ampera-e 380 km før den må lades.

Norsk kulde vil redusere kjørelengden ytterligere, men neppe særlig under 300 km.

