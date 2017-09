Nå topper denne elbilen igjen

Volkswagens elbil e-Golf er igjen Norges mest registrerte elbil, etter flere måneder i skyggen av BMW i3. I august var fire av ti nye biler ladbare.

Det viser den ferske månedsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Etter å ha hengt litt etter toppen i år, er VW e-Golf nå tilbake på tronen som Norges mest solgte elbil, foran BMW i3. Hittil i år er det registrert 3582 Volkswagen e-Golf og 3436 BMW i3.

– Vi regner med å levere ut totalt cirka 6000 e-Golf i år, av forrige og dagens modell, sier informasjonssjef i Volkswagen, Anita Svanes, til VG.

FEM PÅ TOPP ELBILER: 1. VW e-Golf, 3582. 2. BMW i3, 3436. 3. Nissan Leaf, 2800. 4. Renault Zoe, 1842. 5. Tesla Model X, 1698. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Samlet CO2-utslipp rekordlavt

Norske bilkjøpere ser ikke ut til å få nok elbiler og ladbare hybrider:

** I august var 40 prosent av nybilsalget ladbare biler.

** Rene elbiler utgjorde 20,7 prosent av totalsalget (2780 biler) og ladbare hybrider 19,4 prosent (2609 biler).

** CO2-utslippet for august-bilsalget er historisk lavt: 82 gram, godt under det politiske målet om 85 gram CO2 i snitt fra nybilsalget i 2020.

** Hittil i år er andelen ladbare biler av totalsalget 35,5 prosent.

ANDEL ELBILER OG LADBARE HYBRIDER HOS DE FEM STØRSTE: 1. VOLKSWAGEN:

27 prosent elbiler/27 prosent ladbare hybrider 2. TOYOTA: Har ikke elbiler/2,4 prosent ladbare hybrider 3. BMW: 39 prosent elbiler/26 prosent ladbare hybrider 4. MERCEDES: 18 prosent elbiler/43 prosent ladbare hybrider 5. VOLVO: Har ikke elbiler/29 prosent ladbare hybrider Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Tallene viser prosentandel elbiler og ladbare hybrider av totoalsalget for hvert av merkene, hittil i år.

På topp i verden

Det er i verdensklasse, fastslår Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu overfor VG:

– Selv om det ikke ble registrert like mange elbiler som i rekordmåneden juni, så har det vært en generell økning. Men det er verdt å minne om at elbilandelen i Norge allerede i 2015 var på 17 prosent, sier hun.

Ingen land i verden er ifølge Bu i nærheten av å ha et nybilsalg med så stor andel elbiler og ladbare hybrider.

– De som kommer rett bak oss, er der vi var for over fem år siden. Men vi ser at Island, Sverige, Frankrike og ikke minst Storbritannia nå begynner å klatre. Vi tror nok utviklingen vil skje raskere i disse landene enn det gjorde i Norge, sier hun.

I Frankrike ble det solgt flere elbiler i enn i Norge første halvår i år, selv om de er langt fra den prosentvise ladbarandelen i Norge. I fjor ble det solgt rundt 200.000 elbiler i Kina, ifølge Bu, 80 prosent av dem rene elbiler (i Norge i fjor ble det registrert 24.222 elbiler og 20.663 ladbare hybrider).

Venter på familieelbiler

Norge er det landet hele verden nå ser til, forteller Christina Bu.

– Vi får vanvittig stor oppmerksomhet internasjonalt, fra oljeselskap, bilprodusenter, journalister, myndigheter og i den senere tid også fra oljeselskaper og bensinstasjonskjeder, fra alle verdens land og hjørner. Alle jobber med strategier for elbiler, og vil vite hvordan vi har klart det vi har gjort i Norge. Bare denne uken har vi tatt imot seks delegasjoner fra utlandet, sier Bu.

– Hva må til før vi ser at salget av ladbare biler blir høyere enn salget av biler med forbrenningsmotor?

– Flere modeller og raskere levering. Når du bestiller en Opel Ampera-e i dag, får du kanskje bilen i 2019. Slik er det med mange av modellene. Etterspørselen etter elbiler i Norge er nok langt høyere en leveringstallene gir uttrykk for. Mange venter bare på en stasjonsvogn eller en SUV, med grei bagasjeplass, sier Bu.

– Større familieelbiler kommer fra 2020 og utover, sier Anita Svanes i Volkswagen.

Det er også veldig viktig at det settes fart i utbygging av hurtigladere og ikke minst ladeanlegg i sameier og borettslag.

– Nylig solgte en eier e-Golfen sin på finn.no, fordi det ikke var mulig å få ladet innenfor Ring 2 i Oslo. Vi ser nå også at det begynner å bli køer på hurtigladere en del steder, mens det ikke er hurtigladere i det hele tatt i en del grisgrendte strøk, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

