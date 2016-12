Lastebilen som kan revolusjonere transporten

Den elektriske, hydrogenlastebilen Nikola One er endelig kjøreklar. Samtidig ble en ny og mindre modell, Nikola Two, lansert.

Av: BREDE HØGSETH WARDRUM (YRKESBIL.NO/BILNORGE:NO)

Flere norske bedrifter står på kundelisten til det Tesla-inspirerte lastebilkonseptet. I Norge er det kjent at Tine, VT Gruppen og Tenden Transport har reservert Nikola One, selv om produksjonslokalene ikke er klare ennå.

Kort fortalt er Nikola One en elektrisk trekkvogn med rekkeviddeforlenger i form av en brenselcelle (som «går på» hydrogen).

Da planene om konseptet ble presentert første gang, opplyste selskapet at den 9,5 tonn tunge trekkvognen skulle drives av seks elmotorer med strøm fra en generator drevet av biogass. Nå har de ombestemt seg, og satser på hydrogen:

Nikola Motor Company opplyser at trekkvognen skal drives av en 800-volts brenselcelle, som skal gi 1000 hestekrefter, med en rekkevidde på inntil 1200 miles (drøyt 1900 kilometer).

Samtidig som den gedigne Nikola One ble avduket, lanserte selskapet også «lillebroren» Nikola Two. Denne får samme drivlinje som «storebror», men har en mindre førerhytte – såkalt Day Cab – med noe mer tradisjonelt design.

Egne hydrogenanlegg

Det ferske lastebilselskapet har tidligere uttalt at de selv vil bygge nullutslipps solcelle-anlegg som skal produsere mer enn 100 megawatt og bruke elektrolyse til å produsere hydrogen av vann.

De har også lovet å ha 50 stasjoner for fylling av hydrogen i USA og Canada innen 2020, og opplyser nå at byggingen av stasjonene skal starte i januar 2018.

Selskapet lover en fylletid på lastebilene på 15 minutter, og driftskostnadene for både One og Two skal ligge på halvparten av en tradisjonell dieselbil.

Nikola-lastebilene selges gjennom et leasingprogram som inkluderer drivstoff i form av hydrogen i inntil 1 million miles (1,6 millioner kilometer), garanti og serviceavtale.

Zero-jubel

Den norske miljøorganisasjonen Zero er svært entusiastiske.

– Nikola er en ny generasjon nullutslippslastebil som er bygget fra grunnen, den er en bedre lastebil for sjåføren, den er lettere og kan frakte mer. De viser at utslippsfritt kan bli billigere enn fossil diesel, til og med i USA der de ikke har avgiftene vi har her i Europa, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero.

Han regner med at lanseringen av Nikola vil sette fart i arbeidet til store lastebilprodusenter som Scania og Volvo med å bygge tilsvarende hydrogendrevne lastebiler, slik Tesla har satt fart i utviklingen av elbiler hos de øvrige bilprodusentene.

