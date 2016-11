Jaguar varsler elektrisk SUV

Hjulene snurrer ganske så raskt rundt i bilbransjen nå, og i dag varslet Jaguar at de kommer med en el-SUV om halvannet år. Den skal få inntil 50 mil rekkevidde.

Dermed blir I-Pace, som konseptbilen som Jaguar nå viser i Los Angeles, heter, en konkurrent til Tesla Model X.

E-pace navnet har de av en eller annen grunn reservert for en ganske så fossil bil – men det spiller ingen rolle. For I-Pace kommer garantert til å skape sin egen nisje, og det kommer ikke til å bli lett å glemme det navnet.

Jaguar har tatt en snarvei her. Mens alle de andre som kommer med konkurrerende modeller, Audi og Mercedes er typiske eksempler, har gått omveien om plug-in hybrider, går Jaguar rett til en batterielektrisk løsning.

Og uten å gå i detaljer kan jeg forsikre at den ser ganske avansert ut. Batteriene og motorene er utviklet hos Jaguar, og det er ikke usannsynlig at de vil produsere så vitale komponenter selv når bilen kommer i produksjon i 2018.

Mye egeninnsats

De har allerede sagt i forbindelse med at de ble med i Formel E at så mye som mulig av slik innsats skal skje hos dem selv.

Alle som har snakket om dette nye konseptet forteller at produksjonsmodellen vil ligge tett opptil det som nå blir vist, også hva tekniske data angår.

Og der har vi altså en firehjulsdreven SUV med firehjulsdrift og en motor per aksel. 400 hk til sammen, og 700 Nm. Det betyr blant annet at den går til hundre på rundt fire sekunder og får en rekkevidde på rundt 500 europeiske km.

I det tøffere test-miljøet i USA blir rekkevidden oppgitt til 355 km. Li-ion batteripakken rommer 90 kWh og lades 100 prosent på to timer med et 50 kW DC-system.

Jaguars omfattende tekniske tegninger forklarer klart hvorfor og hvordan dette er en veldig spennende bil. La oss bare legge til at her har vi en total lengde på 468 cm, på en 298 cm lang akselavstand.

Smarte løsninger

Ingen motor som tar plass der foran, gir muligheter for korte overheng. Vi vil vel også tro at helt flatt gulv gir mulighet for ballsal-følelse på innsiden.

I hvert fall er bagasjerommet formidabelt – allerede før du begynner å slå ned seter: litt over 500 liter. Pluss et lite bagasjerom under panseret foran.

Luftmotstanden har man også redusert betraktelig – slikt er spesielt viktig for en elbil der rekkevidde fremdeles er en kritisk verdi. Her snakker vi om en Cw-verdi på under 0,30. Meget bra for en slik bil.

Gledelig er også en bemerkning som falt ved presentasjonen: «Bilen vil koste ca. 10 – 15 prosent mer enn en F-Pace med tilsvarende utstyr og spesifikasjoner, sa en jaguarmann som bør ha greie på det.



ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO