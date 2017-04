Her er Teslas «folkemodell» på veien

Her er bilen noen tusen nordmenn venter på.

Tidligere har vi kun sett protyper på Model 3, men her er den ekte varen ute på en testrunde. Fullstendig umaskert.

Etter planen skal produksjonen starte i løpet av inneværende år, men Tesla er kjent for forsinkelser på både Model S og Model X, så det er ingen stor overraskelse om også den kommende «folkemodellen» ligger etter skjema.

Vi ser at den endelige bilen er noe nedtonet sammenlignet med modellene som sto på scenen under lanseringen for et år siden. Designmessig ser den på mange måter ut som en krympet Model S.

En stor forskjell på de to, i tillegg til størrelsen, er imidlertid utformingen av hekken. Selv om Model 3 ser ut som en kombikupe med stor bakluke, som Model S, så har lillebror en fast bakrute som ikke kan åpnes. Dermed blir det meget trang åpning til bagasjerommet.

Nødvendig tiltak

ELBILTOPPEN: 1. BMW i3, 1700. 2. Nissan Leaf, 1355. 3. Renault Zoe, 907. 4. VW Golf, 769. 5. Tesla Model X, 752, Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Antall registrerte hittil i år, 9. april 2017.

Elon Musk har forklart at dette er et nødvendig grep for å få brukbar takhøyde i baksetet. Han har også senere tvitret at Tesla har gjort endringer for å lage åpningen større før bilen går til samlebåndet.

For å illustrere det innvendige volumet har Musk sagt at Model 3 har plass til et 7 fots surfebrett og at man kan få med seg en sykkel i bilen.

Hengslingen av bakluken på bilene her er plassert på tilsvarende sted som det var på prototypene, men så lenge luken er lukket er det umulig å avsløre hvilke endringer som er foretatt underveis.

Bra rekkevidde

Vi ser at Teslas testteam har med en BMW 3-serie som følgebil, og de bruker nok gjerne bayersk premium som benchmark for den nye modellen.

Basisversjon av Model 3 forventes å ha en rekkevidde på cirka 350 kilometer etter amerikansk målemetode. Chevrolet Bolt (den amerikanske utgaven av Opel Ampera-e) er målt til 380 kilometer etter samme metode. Men dyrere modeller får større batteripakker som gir vesentlig lengre rekkevidde, .

Vi får også en sniktitt inn i bilen, og vi ser at Tesla benytter en stor skjerm som i Model S og Model X, men at den her står horisontalt i stedet for vertikalt, og at den stikker ut fra dashbordet i stedet for å være integrert. Sistnevnte kan skyldes at interiøret er pre-produksjon.

