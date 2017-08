Her er den elektriske Audi-SUV-en på veien

Her er Audi ute og tester el-SUV-en som skal lanseres neste år. Mange står på venteliste for å sikre seg et eksemplar.

Tesla er allerede på markedet med sin Model X, men det er et rotterace mellom Jaguar og Audi om å være nummer to på banen. Det tar heller ikke lang tid før BMW og Mercedes melder seg på i denne nisjen.

Både Audi og Jaguar har vist konseptbiler som skal lanseres i 2018, og de norske importørene har etablert ventelister hvor interessenter kan skrive seg på mot å betale et depositum. Det får de refundert om de skulle ombestemme seg innen bilen blir bestillingsklar.

Selv om bilen på bildene fortsatt er godt kamuflert kan vi se at den har felles trekk med nylig avdukede A8, som er første modell ut med Audis nye designspråk. Den har til og med den samme LED-stripen tvers over hekken.

Diskresjon

De mest ekstreme uttrykkene i konseptet tones selvsagt ned før bilen settes i produksjon. Det er jo også en vanlig holdning hos de tyske produsentene, at biler med stikkontakt ikke skal skille seg dramatisk ut fra den øvrige modellparken.

Det er utviklet en helt ny plattform for e-tron SUV-en, og denne skal benyttes til en rekke elektrisk drevne modeller fra VW-gruppen, inkludert Porsche.

Audi har antydet en rekkevidde per opplading på 500 kilometer, og såpass bør det jo minst være i dagens marked hvor man får en Opel med slik kapasitet til godt under halve prisen. Hvis man da greier å få tak i en.

Klar for fremtiden

Når den nye SUV-en – trolig med betegnelse Q6 e-tron – lanseres i 2018, vil den benytte standardiserte hurtigladere i Europa, USA og Asia.

Men etter hvert vil det komme nye ladere med vesentlig høyere kapasitet slik at ladetiden reduseres til omtrent den tiden det tar å tanke en bensin- eller diesel-bil i dag.

Et års tid etter Audis første el-SUV vil det følge en Sportback-utgave som vi har fått hint om gjennom konseptbilen e-tron Sportback på vårens Shanghai-utstilling. Det forventes også at Audi vil lansere en el-drevet sedan, i format omtrent som A3, som en direkte konkurrent til Tesla Model 3.

