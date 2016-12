Fjerner verdifulle elbilgoder

Mange elbilkjøpere har sluppet å betale moms på utstyr som hjemmelader og elektrikerarbeid. Nå blir det definitivt slutt på fritaket.

I en ny presisering fra skattemyndighetene understrekes det at det skal betales moms på utstyr og tjenester som av mange har vært oppfattet som fritatt for moms.

Elbilkjøpere får riktignok fortsatt momsfritak på mye ekstrautstyr når det blir bestilt samtidig med kjøpet av ny elbil (se faktaboks, nederst i artikkelen hvis du leser på mobilen).

Skatteetaten understreker at det skal betales 25 prosent moms på skiboks, takstativ, sykkelholder, lastestativ, ladeboks/hjemmelader og montering av denne, samt oppgradering av elektriske anlegg.

– For så vidt er dette i tråd med det som står i merverdiavgiftshåndboken, men det har ikke vært tydelig nok, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ernst Arne Larsen i Skatteetaten.

Han sier at det over nyttår trolig vil bli presisert at de som kjøper brukte elbiler skal slippe å betale moms på DAB+-adapter, dersom bilen ikke har dette.

Les: Denne Opelen kan gi priskrig på elbiler

Moms på kjøp og montering av ladeboks

DETTE ER FORTSATT MOMSFRITATT * Batteri (også fritatt utenom kjøp av elbil) * Jekk * Ladekabel * Ekstra sett med hjul * Navigasjon * Alarm * Askebeger * Telefonholder * Dekorfolie * Tilhengerfeste *Innvending LED-belysning Kilde: Eksempler på utstyr som er fritatt for moms når det selges ammen med bil, Skatteetaten.

Vegglader anses ikke som en integrert del av bilen og omfattes ikke av fritak. Utgifter til tjenester knyttet til utbedring/tilrettelegging av bilkjøpers elektriske anlegg hjemme skal det også beregnes merverdiavgift for, heter det i brevet fra Skatt Øst som blant annet er sendt til Bilbransjen, Finansieringsselskaper, bilimportører og bilselgere, opplyser NELFO, landsforeningen for elektroinstallatører.

– Vi har fått en del tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter som har rapportert ulik praksis hos bilforhandlere ved kjøp av elbil. Vi ser positivt på denne avklaringen. Den vil skape like konkurransevilkår, sier Jon-Steinar S. Hanstad, fagsjef elektroteknikk i Nelfo.

Les mer: Denne overrasket med å være Norges mest solgte elbil i november.

Elbilforeningen: Dette er nødvendig utstyr

– I den grad myndighetene ønsker at kommende elbileiere skal oppgradere til hjemmeladestasjon bør veggladere defineres som nødvendig ekstrautstyr ved kjøp av elbil og dermed være momsfritt, sier generalsekretær i Elbilforening, Christina Bu.

STUSSER: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu. Foto: Trond Solberg , VG

Momsfritak vil bidra til at flere velger den beste og tryggeste og raskeste måten å lade hjemme på, understreker hun.

– Jeg stusser over at Skatt Øst plutselig kan «bestemme» en annen tolkning av regelverket, på tvers av det som har vært gjeldende praksis på i både i forvaltningen og i bransjen. Dette vil jeg også tro vekker oppsikt politisk. Vi håper Skattedirektoratet nå kommer på banen og gjør det klart at selve ladeboksen fortsatt skal være momsfri. Vi har sendt et brev til dem der vi ber dem uttale seg, sier Bu.

Les: Lading i borettslag og sameier – dette koster det (VG+)

Les også: Selger langt flere elbiler enn antatt.

Sjekk her! Slik gjør du et trygt kjøp av brukt elbil (VG+)