Elbil-køen vokser

Nær 3000 nordmenn har hver betalt inn fra 10.000 til 20.000 kroner for å stå på reservasjonsliste for luksus-elbiler fra Jaguar og Audi. Ingen vet den eksakte prisen eller når de kan leveres.

– De 11 visningene vi holdt i løpet av tre dager på Tjuvholmen trakk rundt 1100 interessenter. Så langt har mer enn 700 betalt inn reservasjonsbeløpet på 10.000 kroner for I-PACE. I tillegg står 1600 på interessert-listen, sier salgssjef Jacob Moer Aanonsen hos importøren.

Jaguar-kunder i kø

Aldri har interessen for en enkelt Jaguar-modell vært større i Norge enn da det ble kjent at deres første elektriske SUV, I-PACE kommer til å koste rundt 700.000 kroner, med lansering i andre halvår i 2018.

Å stå så lenge på venteliste ville vært uaktuelt for de fleste kunder som kjøper vanlige biler, men en Jaguar blir aldri mer vanlig enn at kundene svelger ventetiden.

– Slik vi ser det nå skal vi klare å levere godt over 1000 biler det første halve året bilen er i salg. Norges spesielle posisjon som elbilnasjon gjør at vi har prioritet hos Jaguar, fortsetter Moer Aanonsen.

Drøyt 1000 nye I-PACE er i sum det samme antallet som Jaguar har levert ut av samtlige modeller i Norge siden 2008.

4,68 meter lange Jaguar I-PACE sparker fra med 400 utslippsfrie hestekrefter, og drar til med 700 Nm moment. 530 liter bagasje lastes inn bak, og det lille rommet foran har plass til 36 liter. I-PACE tar deg til 100 km/t på cirka fire sekunder, altså på nivå med Tesla.

2100 venter på Audi e-tron

Hos Audi er det i ferd med å ta helt av. For en uke siden sto 2000 potensielle kunder som alle har innbetalt 20.000 kroner på reservasjonslisten til Audi e-tron, men de siste dagene er listen forlenget og teller nå 2100 navn.

I tillegg kommer like mange som har sagt de er interessert, eller meget interessert i bilen uten å gå så langt som å innbetale depositum.

Alt dette har skjedd etter at Audi åpnet for forhåndsreservasjon av bilen i Norge som første – og så langt eneste – land i verden.

– Vi kan ikke si noe mer konkret om lanseringen enn at det blir i 2018, sier kommunikasjonssjef for Audi i Norge, Øyvind Rognlien Skovli.

Pris ikke klar

Skovli har heller ingen prisinformasjon å gi.

– Mange spør naturlig nok om bilens pris, men det eneste jeg kan si er at jeg er trygg på at den blir konkurransedyktig.

Mye er kjent omkring selve bilen, som at den er 4,88 meter lang, 1,93 meter bred og 1,54 meter høy. Batterikapasiteten oppgis til 95 kWh som skal holde til drøyt 500 kilometer kjøring.

Tre elmotorer gir ikke bare firehjulsdrift, men yter i sum 435 hk. En egen boostfunksjon øker effekten i korte perioder til over 500 hk som betyr 0–100 km/t på 4,6 sekunder.

Siden bilen er stor, rommer bagasjerommet 615 liter.

Rent størrelsesmessig befinner e-tron seg mellom Jaguar I-PACE og Tesla Model X. Det vil den trolig også gjøre rent prismessig.

Selger for 2019

For Opel er leveringssituasjonen for Ampera-e fortsatt vanskelig. Det kommer biler i jevn strøm fra GM i USA til Norge, men ikke i nærheten nok til å ta unna køen på de drøyt 4000 som hadde signert, enten det er endelig kontrakt eller på liste som svært interessert da leveransene tok til i mai. Å stå på venteliste hos Opel koster ikke noe, og er derfor uten forpliktelser inntil endelig kontrakt skrives.

Til og med sist fredag var det registrert 537 Ampera-e.

– Vi vet lite om konkrete leveringer, men det hindrer ikke interesserte i å signere for levering i 2019, sier informasjonssjef Stein Pettersen i Opel Norge.

Tesla taus om Model 3

Tesla sier som vanlig intet om leveringssituasjonen utover det alle kan lese seg til på deres hjemmesider. Tesla har biler for umiddelbar levering av både av Model S og Model X, mens nye bestillinger av de to modellene leveres i september.

Om den mindre Tesla Model 3 ligger prisen fast på 35.000 US dollar, med estimert levering medio 2018 for dem som nå setter seg på listen og betaler inn depositum på 10.000 kroner.

– I mai 2016 opplyste vi om at det er over 373.000 reservasjoner av Model 3 på verdensbasis. Lokale tall kommenterer vi dessverre ikke, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla.

