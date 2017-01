Disse nye elbilene kommer de neste fire årene

Bilfabrikkene forteller nå såpass mye konkret om de neste årene, at det er mulig å sette opp en ganske fyldig liste.

Nissan Leaf

Leaf er verdensmester, ingen elbil er solgt i så mange eksemplarer, i skrivende stund rett under 250.000. Den ble oppgradert i år, med batterikapasitet som økte fra 24 til 30 kWh og tilsvarende økning av rekkevidden.

Produsenten har testet et 60 kWh-batteri i noen år nå, det er ventet at det får plass i 2018-modellen, men utseendet skal beholdes.

Nissan IDS

Nissan har vist oss denne antydningen av en autonom bil – som selvfølgelig også er batterielektrisk. Her har vi allerede 60 kWh-batteriet, og vi snakker vel om rundt 400 km rekkevidde. Man regner med at denne blir en produksjonsmodell for 2019–2020.

Renault

Svært mye av el-utviklingen skjer parallelt både for Nissan og Renault (og etter hvert også Mitsubishi). Så det forventes også nyheter fra Renault.

BMW i-Next

NORGES MEST SOLGTE ELBILER 1. VW e-Golf, 4705. 2. Nissan Leaf, 4162. 3. BMW i3, 3943. 4. Tesla Model S, 2051. 5. Mercedes B-klasse, 1895. 6. Renault Zoe, 1818. 7. Tesla Model X, 1430. 8. Kia Soul, 1175. 9. VW e-Up!, 1148. 10. Hyundai Ioniq, 646. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Registreringstall for 2016.

BMW akter ikke å trekke ut kontakten. Men bortsett fra oppgraderinger av det som finnes (i3 fikk et større batteri med 33 kWh tidligere i år) vet vi ikke annet enn at iNEXT er et offisielt prosjekt.

Denne er batterielektrisk og så oppkoblet og selvkjørende som det er mulig når den debuterer i 2020. Det er altså sannsynlig at dette kan bli en luksusbil, noe sedan-aktig i et av de øvre segmentene. Første sporet blir trolig lagt ut på høstens Frankfurt-utstilling.

Mercedes-Benz EQ

I Frankfurt kan vi nok også vente oss den første konkrete modellen i EQ-generasjonen til Mercedes – den dedikerte rekken av helelektriske Daimler-biler. Det later til at den første blir en SUV, kanskje større enn Jaguars I-Pace.

Vi regner med en rekkevidde på minst 500 km (som nok blir den nye standarden for de store bilene), hvilket vil si batterier på rundt 70–80 kWh. Mercedes lover oss imidlertid skalerbare batteripakker, du kan selv velge mellom vekt/kostnad og rekkevidde. Og de har allerede induksjonslading på gang.

Audi Q6 E-Tron Quattro

Audi er så redd for å bli glemt bort når handlelisten for de neste årene skal skrives, at de allerede har fortalt om to kommende elbiler. Q6 e-tron, eller e-tron quattro concept som den var døpt, er den mest beskjedne.

Konseptet ble vist i Frankfurt 2015 og det var lett å oppfatte den som et svar på Tesla Model X. Detaljer er ikke kjent (det er vel egentlig ikke bekreftet at den skal hete Q6 heller), men man er allerede i gang med å planlegge fabrikken i Belgia for denne. Med andre ord: vi snakker om 2018. Og (selvsagt) snakker vi om 500 km pluss.

Audi A9 E-Tron

Også her er planene vage, bortsett fra at dette er et åpenbart nødvendig element i Volkswagen-gruppens løfter om 30 nye modeller og en årlig produksjon på 2–3 millioner elbiler, alt på denne siden av 2025.

Her vil mye dreie seg om lettvekt, om avansert lading, om flere motorer (kanskje en foran og to bak) på nesten 400 kW til sammen, om innpå 100 kWh batteri og om selvkjørende evner på nivå 4.

Et første hint om modellen fikk vi gjennom Prologue Show Car på LA Auto Show 2014.

Porsche Mission E

Porsches elektriske konseptbil fyller to år til høsten. Den var så oppsiktsvekkende sensasjonell da den ble vist i Frankfurt, 2015, at det første som skjedde var at Tesla kjøpte bilens interiørdesigner. Og er det noe som vil komme til å vise deg – kunden, eieren – at dette er moderne, så er det interiøret.

Det er ikke kjent noe om hvilke tekniske data produksjonsmodellen skal serveres med, men la oss håpe det ikke skjer for mye med utseendet. 800 Volt ladesystem kan vi imidlertid regne med, og selvfølgelig prestasjoner på høyde med den hotteste Panameraen – minst. 2019 er modellåret, og produsenten drømmer om salgstall på 20.000 biler i året.

Lamborghini Vitula

Dette er ren spekulasjon, men Lamborghini viste en oppsiktsvekkende hybrid i Paris for litt mer enn to år siden. Asterion het den, og av utseende var den skikkelig nedtonet, men allikevel fremdeles en ekte Lambo.

Det var helt åpenbart at her hadde man tenkt elsuperbil og ikke Lamborghini superbil. Og med Mission E begynte selvfølgelig ryktene å gå om at Lambo skal arve noen av elementene fra Porsche for å lage en superbil som virkelig slår gnister. Ikke noe er bekreftet, men historien er logisk.

Volkswagen I.D.

«I.D kan bli den viktigste modellomveltningen fra Volkswagen siden lanseringen av Bobla i 1938 og Golf i 1974», sa VW ved lanseringen i Paris i høst.

Her snakker vi om en helt familie biler, bygget på den helt nye MEB-plattformen som skal vare langt inn i neste årti. Dette er altså biler bygget fra bunnen av, som batterielektriske, uten noen kompromisser.

Den ene konseptbilen vi møtte i Paris hadde utvendige mål omtrent som en Golf, mens den innvendige plassen var på nivå med en Passat.

Der fikk vi også vite om en motor på 125 kW og en rekkevidde på mellom 400 og 600 kilometer (skalerbar). Men det er egentlig tull å snakke om spesifikasjoner i disse emballasjene – når det gjelder elbiler kan de enkelt skrus sammen med akkurat de spesifikasjonene en kommende eier har behov for.

Jaguar I-Pace

Dette var kanskje årets mest overraskende elbil-løftet. Jaguar viste en komplett bil som virket helt gryteferdig – og de snakket da også høyt om at produksjonen er i gang i 2018.

Jaguar skal lage forbløffende mye selv, batteripakkene for eksempel, og 90 kWh skal kunne gi mer enn 500 km her også. Bilen er bygget på en ny EV-plattform som Land Rover også sikkert kommer til å nyte godt av, og det blir garantert flere elektriske Jaguarer enn denne ene.

Forbausende vellykket design. Alle som trodde de visste hvordan en Jaguar skulle se ut, ble både overrasket og beroliget. Moderne, men ikke for annerledes. Fabrikken har også antydet en så spennende pris at dersom momsfradraget fortsetter å leve i Norge, vil den bli billigere enn en F-Pace.

Aston Martin RapidE

Aston Martin prosjektet ble offisielt tidlig i 2016. Dette blir et samarbeid med kinesiske LeEco (de som er bak Faraday Future) og vil bli en firedørs fireseter som ser nesten helt ut som en «vanlig» Rapid S.

Men se nøye etter, så har AM-merket noe el-blått i seg som fossilbilen ikke har. Det er antydet 550 hk og bakhjulsdrift og snaue 400 km. Men det er også snakk om en på 1000 hk, og et skikkelig kutt i rekkevidden, for batteriene blir de samme. Da planene ble presentert var det faktisk snakk om 400 biler pr. år.

Tesla Model 3

Så var det Tesla da. De som plutselig gjorde elbiler til attraktivt og overklasse og superprestasjoner, samtidig som de snudde hele den konservative bilbransjen – fra produksjon til distribusjon og ettermarked – helt på hodet.

Deres kommende volummodell (373.000 bestillinger offisielt bekreftet), hadde en produksjonsdeadline 1. juli 2017 – men regn med forsinkelser. Bilen har lenge ligget ute på Teslas norske hjemmesider, men fremdeles er det svært meget vi ikke aner om bilen. Den er imidlertid bygget på en ny plattform, gjør 100 på under seks og skal greie 345 km. Dessuten får den et fantastisk interiør.

Tesla Model Y

Y-modellen er også noe Tesla snakker høyt om nå, men de har ikke antydet hvordan den vil se ut. Mye tyder imidlertid på at det blir en SUV-versjon av Model 3, men med X-seriens latterlige bakdører.

Utviklingen av denne skjer parallelt med Model 3, så vi kan nok regne med at den er produksjonsklar nesten samtidig, men bare må vente på enda mer produksjonskapasitet.

Opel, Kia og alle de andre

Selvfølgelig stopper det ikke her. Det er mange ferske spillere på denne banen, for eksempel General Motors (med Opel) og Kia, eller de som forsiktig tester temperaturen i bassenget, som Ford eller Volvo.

Og Toyota, en annen stor deltager, lot utelukkende til å konsentrere seg om hydrogen, men sa rett før jul at de også vil satse på elbiler, med deadline OL i Tokyo, 2020.

Dessuten har vi alle nisje-produsentene, Morgan og Fisker for eksempel, og vi har et snes kinesere med et snes modeller hver – og hvem sier at de aldri vil komme til Europa?

Det er bare å så fast at fra å være merkverdigheter for eksentrikere, er elbilen i dag blitt så mainstream at for å være virkelig original må du rappe deg og kjøpe en dieselbil.

