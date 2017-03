Denne elbilen har best batterigaranti

Rekkeviddeangst snakkes det mindre om. Men hva med «batteriangst»? Hvor lenge skal batteriet vare og hvordan yter det etter noen års bruk?

Gode garantier gir trygghet, mener Forbrukerrådet, som gir Volkswagen toppkarakter.

Den omfattende undersøkelsen fra Forbrukerrådet, der de norske importørenes batteri- og kapasitetsgaranti er rangert, viser at Volkswagen gir de beste garantiene.

Også Hyundai, Renault (Zoe), Citroën og Peugeot tilbyr svært gode elbil-garantier og havner på toppen av Forbrukerrådets liste.

Fra åtte til fem år

De beste merkene tilbyr 8 års batterigaranti, mens Renault, Ford og Nissan tilbyr kun vanlig 5 års nybilgaranti på batteripakken. Også Kia straffes litt for sine 7 års garanti på batteripakken.

Nissan har for øvrig en kapasitetsgaranti utover nybilgarantien, der de garanterer 70 prosent av batterikapasiteten etter fem år. Dessuten har den nye Leaf-modellen med bedre rekkevidde 8 års batterigaranti.

Å skifte batterier kan koste flere titalls tusen kroner, viste tall VG hentet inn i 2014. Moderne batteripakker er ofte slik at man kan skifte små moduler med noen få battericeller. Disse varierer i pris etter leverandør og antall celler i modulen, men kan koste anslagsvis 10.000 kroner.

Les mer: Undersøkelsen i sin helhet.

Her er en utdypende tabell.

DET NORSKE ELBILSALGET I 2016 ble det registrert totalt 154.603 personbiler i Norge Den største andelen var diesel (31 prosent). Deretter fulgte bensinbiler (29 prosent), elbiler (16 prosent) og ladbare hybrider (13 prosent). De mest solgte elbilene hittil i år er: 1- BMW i3, 1272. 2. Nissan Leaf, 895. 3. Renault Zoe, 615. 4. VW e-Golf, 536. 5. Tesla Model X, 344. 6. Tesla Model S, 277. 7. Mercedes B-klasse, 254. 8. Hyundai Ioniq, 212. 9. Kia Soul, 161. 10. VW e-Up!, 160. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

Batteriet er risikoen

Elbilene er generelt svært lønnsomme i innkjøp, bruk og vedlikehold.

Den store usikkerheten, som kan medføre store kostnader, knytter seg til batteriets levetid og ytelsesevne over tid. Alle batterier svekker seg ved bruk, men en kapasitetsgaranti som garanterer deg mot dramatisk svekkelse av batterikapasitet er viktig, mener Forbrukerrådet.

Svekket batterikapasitet reduserer rekkevidden, men øker risikoen for at du kan ende opp med en dårligere bruktbilpriser, ifølge Forbrukerrådet.

Også en utvidet batterigaranti utover vanlig nybilgaranti, som sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet vil gi eieren merverdi.

Les: Elbil lønner seg «så vidt».

Servicekrav teller



Servicekrav er en del av undersøkelsen. Alle merkene unntatt Renault og Volkswagen krever at serviceprogrammet følges for at kapasitetsgarantien skal gjelde.

Men kravet er ikke absolutt: Forbrukerrådets undersøkelser har avdekket at bransjestandard tilsier at du uansett vil få innvilget et garantikrav hvis importør ikke kan påvise årsakssammenheng mellom manglende service og feilen som har oppstått.

Sjekk utviklingen år for år: Se hvilket år det blir solgt flere elbiler enn bensin- og dieselbiler i Norge

Tesla sist

Tesla ender sist i kåringen, til tross for, ifølge undersøkelsen «en rekordgod batterigaranti på 8 år og ubegrenset kjørelengde». Det er mangelen på kapasitetsgaranti som gir Tesla trekk.

– Tesla tilbyr en bransjeledende 8 års batteri- og drivenhetsgaranti med ubegrenset kjørelengde, hvilket våre kunder er svært fornøyde med. Vi har ikke sett etterspørsel etter en kapasitetsgaranti, ettersom batteriene våre er av høy kvalitet, bilene våre har bransjeledende rekkevidde, og fordi vi er sterkt dedikerte til kundeservice. Vi setter imidlertid pris på, og vil kontinuerlig besvare, tilbakemeldinger fra våre kunder, sier kommunikasjonssjef for Tesla Norge, Even Sandvold Roland.