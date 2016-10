Danske vil lage elbil med verdens lengste rekkevidde

Danskfødte Henrik Fiskers ladbare hybrid ble en fiasko. Nå vil han lage elbil med verdens lengste rekkevidde.

Design-guroen Henrik Fisker har hatt ansvar for klassikere som BMW Z8 og Aston Martin DB9 og hadde skaffet seg status som en av verdens fremste bildesignere da han besluttet å starte for seg selv.

Drømmebilen Fisker Karma med hybrid drivlinje ble en kortvarig drøm. Produksjonen tok slutt etter noen tusen biler og selskapet gikk konkurs.

Nå er rettighetene til Karma overtatt av kinesiske Wanxiang-gruppen som snart starter opp produksjonen igjen under navnet Karma Revero. Bortsett fra at Fisker-navnet er borte, er bilen tilnærmet identisk.

Fisker lever videre

I forbindelse med rettsoppgjøret fikk ikke kineserne tilgang til Fisker-navnet og logoen. Men nå dukker navnet opp på ny.

Henrik Fisker er nemlig tilbake i mediene og forteller til blant andre Bloomberg, at han skal bygge en elbil med verdens lengste rekkevidde. Så fort som den teknologiske utviklingen går, bør han nok skynde seg før noen kommer med noe enda bedre.

Det nye selskapet er etablert i California og bærer navnet Fisker Inc. De har sikret seg rettighetene til å bruke Fisker-logoen som kineserne ikke fikk tilgang til.

Selskapet forteller i en pressemelding at de planlegger to modeller – hvorav den første blir en stor sedan med det Fisker beskriver som «verdens lengste rekkevidde».

Denne skal vises i løpet av 2017 og høres ut som en bil i samme gate som han Karma, og en direkte utfordrer til Tesla S.

«Folkevogn»

Siden vil det komme en mer folkelig utgave med en prisantydning på 40.000 dollar som skal få lengre rekkevidde enn Chevrolet Bolt/Opel Ampera-e og den kommende Tesla Model 3.

Det nye selskapet har jobbet i kulissene et par år og har blant annet utviklet sin egen batteriteknologi i en frittstående batteridivisjon kalt Fisker Nanotech. Selskapet er frittstående slik at det kan lisensiere teknologien til andre selskaper i bilindustrien.

En talsperson for batteridivisjonen sier til Bloomberg at deres batterier er basert på ny teknologi med hensyn til pakking og lettvekts-materialer.

Supermateriale

De har blant annet benyttet grafén som er 20 prosent lettere og enn karbonfiber og inntil 200 ganger sterkere enn stål.

Tidlige tester viser at batteripakken kan gi bilen en rekkevidde på over 600 kilometer per opplading, og en levetid som tilsvarer bilens.

Så spørs det hva prisen blir – ny teknologi har en tendens til å være kostbar innen den kan masseproduseres. Og hvor er konkurrentene om et par år? Vi har nettopp hørt at Renault nesten dobler rekkevidde uten å øke vekten.

