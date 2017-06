Bilen lader trådløst - i 100 km/t

Sammen med Qualcomm Technologies har Renault vist en elektrisk Kangoo som lades fra landeveien. I 100 kilometer i timen.

Om noen uker skal Renault presentere en elektrisk Kangoo med lenger rekkevidde og andre forbedringer. Men de akter åpenbart ikke å stoppe der.

Nylig demonstrerte de dynamisk lading, altså en form for lading mens bilene kjører på veien. Det vil kunne bety slutt på all ledning-plugging, og fjerne rekkeviddeangsten en gang for alle.

EU-prosjekt

Systemet er utviklet i samarbeid med Qualcomm og Vedecom, og er installert på en prøvestrekning nær Versailles. Det hele er utført slik at det byr på virkelige-liv situasjoner, og de to Kangoo-bilene, som er spesialbygget for å kunne plukke opp den type lading, gjør det i begge retninger på strekningen.

20 kW kan man foreløpig lade, faktisk ved hastigheter på 100 km/t – sågar over.

Hele prosjektet er en del av FABRIC, et EU-prosjekt foreløpig med 9 millioner offentlig euro i bunnen, der formålet nettopp er å forske på og utvikle trådløse DEVC-systemer, som er dynamisk elektrisk lading for biler.

25 partnere fra ni land deltar, og det hele skal være avsluttet i desember i år.

Oppfinnere

Renaults mann på jobben, EV Program Director Eric Feunteun, forteller at de ser på DEVC som en viktig del av visjonen om å gjøre bruk av elbiler enda enklere, og å kunne gjøre dem tilgjengelig for alle, uansett hvor de bor.

– Sammen med et globalt team av spesialister har vi skjøvet grensene for hva vi trodde var mulig for fremtidig, urban mobilitet. Og vi er kommet dit hvor vi behersker alle aspekter av WEVC (trådløs lading) uavhengig av magnetiske systemer, sier sjefen for trådløs lading hos Qualcomm, Steve Pazol.

Det varer nok en stund til vi har systemet på gata hos oss.

