Markedsførte VW-dieseler som «grønne» – presses av EU

Volkswagen kan ha brutt markedsføringsloven i 20 europeiske land, mener EUs kommissær for justis.

EUs nye front mot Volkswagen er ikke teknisk.

Volkswagen skal nå undersøkes grundig for påstander om at de har brutt loven i 20 europeiske land ved å markedsføre bilene som «grønne».

Vera Jurova, EUs kommissær for justis, ba i sommer myndighetene i disse landene rapportere hva de har gjort for å undersøke om Volkswagen kan ha brutt loven i deres land.

Ifølge Financial Times viste svarene hun fikk at det var «sannsynlig» at Volkswagen hadde begått lovbrudd.

EU-press



Nå har hun lagt ytterligere press på medlemslandene, med beskjed om å ta grep overfor bilprodusenten dersom regelbrudd har skjedd.

Kommissæren understreket at det er opp til nasjonale myndigheter selv å bestemme hvordan de eventuelt skal straffe Volkswagen.

Jurova la til at hun vil være sikker på at den enkelte kunde og uavhengige forbrukergrupper er klar over sin rett til å gå til aksjon mot VWs villedende miljøpåstander.

– En del av vårt oppdrag er å sikre at forbrukerne blir kjent med hvilken beskyttelse de har, takket være europeisk lovgivning, sa hun.

«Ren diesel»

Reklamekampanjer som fremmet «ren diesel» ble brukt av Volkswagen i USA i syv år for å prøve å overbevise kunder om at bilene deres var 90 prosent mindre forurensende enn tradisjonelle dieselbiler.

En av kampanjene hadde slagordet «green has never felt so good».

I virkeligheten viste det seg at utslippene var opp til 40 ganger høyere enn den grensen for giftige NOx-gasser.

I august bøtela italienske myndigheter – som det første av EU-landene – Volkswagen for markedsføringen. Boten var på 5 millioner euro, det høyeste beløpet som kan ilegges.

I en uttalelse sier Volkswagen at de «er i regelmessig og konstruktiv dialog med EU-institusjonene i Brussel.»

