Forbrukerombudet om norsk firma som planlegger dieselsøksmål: Bryter loven på flere punkter

Forbrukerombudet mener at firmaet «Klagehjelp», som inviterer norske bileiere til et felles søksmål mot Volkswagen, bryter markedsføringsloven.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det sier juridisk direktør hos Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG. Forbrukerombudet har gått gjennom markedsføringen på firmaets hjemmesider og vilkårene som sendes til kundene.

– Det er sjeldent vi ser så omfattende og klare brudd som dette. Det er brudd både på markedsføringsloven og angrerettloven, sier Haug.

REAGERER: Frode Elton Haug, Juridisk direktør hos Forbrukerombudet. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Forbrukerrådet har tidligere advart bileiere mot å inngå et felles søksmål mot Volkswagen. Det er Haugesundsfirmaet Klagehjelp som har invitert forbrukere til et felles «spleiselag». Selskapet planlegger et søksmål mot den norske Volkswagen-importøren Møller.

Bakgrunn: Full krangel om dieselsøksmål

Forbrukerombudet: Lover bort gull – selger gråstein



– Hovedproblemet er at firmaet sier en ting som får folk til å tro at de kjøper gull, men i realiteten er det bare gråstein, sier Haug.

Ifølge tall fra selskapet har over 1300 bileiere allerede betalt for å delta.

De siste månedene har prisen økt flere ganger. Da VG omtalte saken i september kostet det 1640 kroner per kjøretøy. Nå ligger prisen på 3750 kroner.

– Det er et stort sprik mellom det Klagehjelp gir inntrykk av at de kan gjøre for forbrukere i markedsføringen, og det som er realiteten når man leser avtalevilkårene. Dette er et grovt eksempel på villedende markedsføring, sier Haug.

Les også: Advarer mot selskapet bak Acta-klagekjøret

Klagehjelp: Helt uproblematisk og endre



Dag Rune Flåten, daglig leder i Klagehjelp, sier til VG at han ikke forstår hvorfor Forbrukerombudet har valgt å ta opp denne saken på en så «voldsom» måte.

– Forbrukerombudet ga oss 45 timer på å endre markedsføringen. De har sendt et 13 siders brev hvor de bruker ni sider på å beskrive hvor galt det er at vi har en bestillingsknapp før kunden får se kontrakten. Den knappen er nå fjernet, og kunden kan i stedet be om informasjon. For oss var det helt uproblematisk.

Flåten understreker at alle lovbruddene som Forbrukerombudet har bedt Klagehjelp rette opp i nå er justert.

– I tillegg har vi advokater på saken for å sikre at kundene får den beste dokumentasjonen og servicen vi kan yte, sier Flåten.

– Forbrukerombudet kunne bedt oss endre det, og vi hadde gjort det med glede. I stedet tar de det videre til media. Forbrukerombudet er der for forbrukerne. Det er vi også, selv om vi er en privat aktør. De burde gått ved siden av oss og ikke imot oss.

Forbrukerombudet: Ikke en gyldig avtale



Skandalepregede Volkswagen har satt av rundt 150 milliarder kroner til å dekke alle utgiftene i forbindelse med dieseljuks-skandalen som ble avdekket i fjor. Nesten alle disse pengene skal etter planen gå til deres amerikanske kunder. Dette til tross for at VW selger mange flere biler i Europa enn i USA.

– Det alvorligste bruddet er at firmaet sier noe i sin markedsføring på nett, mens det du kjøper faktisk er noe helt annet. Forbrukerombudet mener derfor at de som har bestilt denne tjenesten ikke har en gyldig avtale og kan kreve å få tilbakebetalt hele beløpet, sier Haug.

Klagehjelp krever forskuddsbetaling av alle som har meldt fra at de ønsker å være med på søksmålet. Allikevel står det i vilkårene at firmaet kan velge å ikke gå videre med søksmålet dersom det ikke er tilstrekkelig mange deltakere.

Det blir ikke presisert hvor mange deltakere firmaet kvalifisere som «tilstrekkelig mange». Dermed står firmaet fritt til å avgjøre om de vil ta saken til en domstol, forklarer Haug.

Om firmaet velger å legge saken død kan de likevel beholde 20 prosent av pengene forbrukerne har betale, ifølge avtalen.

Til dette sier daglig leder i Klagehjelp Dag Rune Flåten at firmaet ikke lenger tar forskuddsbetaling.

Les også: Kjempesum til amerikanske bileiere – «småpenger» igjen til resten