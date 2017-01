Tror DAB vil gi stor lokalradio-vekst

Når de riksdekkende radiokanalene går av luften i distrikt for distrikt, vil en rekke «DAB-sinker» søke opp nye stasjoner på FM-båndet – og havne på en lokalradio.

Det tror både lokalradiobransjen – og NRK.

– Vi forventer masse nye lyttere, i all hovedsak bilførere som ikke gidder eller vil montere DAB, sier produksjonssjef og redaktør for Radio 3 Bodø, Tommy Novik.

Når de riksdekkende radioene går av luften på FM-båndet i Nordland den 11. januar, blir Radio 3 Bodø alene på FM-båndet sammen med konkurrenten FM8000.

– FM-lytterne har ikke noe annet valg en å svitsje over til oss, vi er så å si enerådende, sier han og legger til at økt lytterskare forventes å gi høyere reklameinntekter. Men siden lokalradioen også snart skal på DAB parallelt med at de skal sende på FM, venter det etableringskostnader.

– Det eneste tapet er at ikke alle følger med på teknologiutviklingen, og det er jo litt trist.

Rundt to millioner biler har ikke radio med DAB+ i bilen, og nå står optimistiske lokalradioer klare til å ta imot nye ører.

– Vi i lokalradiobransjen tror på lyttervekst. Lokalradioer får større rekkevidde på FM når de nasjonale senderne slås av. Mange av lokalradioene vil også ta i bruk DAB i tillegg til FM, og dermed være tilgjengelig på alle plattformer, sier daglig leder Pål Lomeland i Norsk Lokalradioforbund

Han opplyser at over 180 norske lokalradiostasjoner vil fortsette på FM-plattformen til minst 31. desember 2021. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om lokalradio kan fortsette på FM etter dette.

Sterkere konkurranse

NYE KANALER: – Det er mest de nye, digitale kanalene som vil fortsette å øke sin oppslutning på bekostning av de etablerte riksdekkende kanalene, radiosjef i NRK Marius Lillelien Foto: NRK/Anne Liv Ekroll , NRK

Radiosjef Marius Lillelien i NRK tror de vil tape markedsandeler.

– NRK har i dag en markedsandel på 68 prosent. Den regner vi med går ned i 2017, både fordi vi får sterkere konkurranse med mange flere kommersielle kanaler og fordi NRK går av FM før de kommersielle kanalene de fleste steder i landet, sier han.

De fleste nye biler har DAB+ som standard.

Tror nesten alle vil skaffe seg bil-DAB



FM-båndet slukker i år De riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i år: * Nordland fra 11/1 * Trøndelag og Møre og Romsdal fra 8/2 * Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland fra 26/4 * Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene fra 21/6 * Østfold, Vestfold, Oslo g Akershus fra 20/9 * Troms og Finnmark fra 13/12

P4 lanserer to helt nye riksdekkende digitale radiokanaler den 11. januar.

Markedsdirektør Charlotte Førli i P4 er ikke bekymret for en varig nedgang i antall lyttere.

– Vi har informert og tilrettelagt for det digitale radioskiftet i en årrekke og tror at det tar mer enn et teknologiskifte for å endre trofaste lyttervaner.

Kanalen har i snitt hatt 1,1 millioner daglige lyttere de siste 10 årene, opplyser hun.

P4 tror de fleste vil skaffe seg DAB i bilen.

– I digitalradio-undersøkelsene i tredje kvartal svarte kun tre prosent at de aldri kommer til å skaffe seg DAB i bilen, sier Førli.

Det er flere gode alternativer til DAB i bilen. Det er mulig å høre riksdekkende radio via apper eller på internett.