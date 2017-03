Ti bilfantasier fra årets Genève-messe

Spennende konseptbiler er alltid en del av store bilutstillinger. Noen er uten rot i virkeligheten.

Genève-messen, som regnes for en av verdens viktigste, åpnet for to uker siden og holder åpent ut helgen.

Konseptbiler kan ha mange formål: Noen er nærmest identiske med bilen de skal bli til som produksjonsmodell, mens andre er rene fantasier, uten rot i virkeligheten, eller bare en ønskedrøm.

Her er 10 av de viktigste fra årets Genève-utstilling:

1. Audi Q8 Sport Concept. Dette er forløperen for Audi Q8, Audis nye SUV-overhode. Dette er en såkalt mild hybrid, med en langt fra mild effekt: 3-liters V6 og samlet effekt på 476 hk 0–100 km/t skal gå på 4,6 sekunder! Bilen skal på markedet i løpet neste år. Bilen blir direkte konkurrent til modeller som BMW X6 og Mercedes GLE Coupé. Les mer og se bilder her!

2. Bentley EXP 12 Speed e Concept er en av de store overraskelsene i Genève: Nå går selv de mest luksuriøse merkene mot en elektrisk fremtid. EXP står for eksperiment, men Bentley er lite konkrete om akkurat detaljer i drivlinjen, men e-en i modellnavnet indikerer at bilen er elektrisk. Les mer og se bilder og her!

3. Eadon Green Black Cullian er blant utstillings mest eksotiske. Designen er en svimlende retromiks, det er hemmelighetskremmeri rundt motoriseringen, men kanskje er det produsenten selv, som er den mest eksotiske: En bilgal skotte er i ferd med å lage sine drømmers bil, men for å realisere drømmen håper han å finne en håndfull interessenter som bestiller et eksemplar. Han forteller at bilen SKAL ferdigstilles – uansett! Les mer og se bilder her!

4. Hyundai FE Fuel Cell er neste generasjon brenselcellebil. Hyundai er sammen med Toyota de eneste som har hydrogenbiler for salg i Norge i dag, og her viser Hyundai hva vi kan forvente når neste generasjon kommer på markedet neste år. Lengre rekkevidde og sterkere motor er viktige elementer. Les mer og se bilder her!

BLÅTT LYS: Det brenner nok et blått lys for det blå interiøret i konseptbilen Hyundai FE Fuel Cell, men bilen kommer i produksjon. Et stort spørsmål er hvor stort hydrogenbiler blir, selv om de som er på veien fungerer bra. FE Fuel Cell er neste generasjon brenselcellebil fra Hyundai. Den bruker hydrogen som energibærer, og får strømmen fra et brenselcellebatteri. Foto: Hanne Hattrem

5. Italdesign Airbus PopUp hører nok hjemme i kategorien science fiction selv om to seriøse aktører står bak. De har tatt selvkjørende til nye høyder, bokstavelig talt, og PopUp består av en kapsel for passasjerer som kan kobles til en bakkemodul eller en luftmodul avhengig av hvordan man skal forflytte seg. Les mer og se bilder her!

6. Jaguar I-Pace er ramme alvor. Elbilen har en oppgitt rekkevidde på 500 kilometer, 400 hestekrefter og kjøreegenskaper og komfort slik du forventer det skal være i en Jaguar. Den skal avdukes mot slutten av 2017 og være klar for levering sent 2018. Regn med priser godt over millionen, men det hindrer neppe kjøpeglade nordmenn i å stille seg i kø. Les mer og se bilder her!

7. Mercedes-AMG GT Sedan Concept er allerede observert i kamuflert utgave under testing, så her er vi ganske sikre på at den mest sportslige armen til Mercedes mener alvor – denne bilen skal på veien! Fire separate seter, elegante former, avansert teknologi og masse muskler (0-100 km/t under 3 sekunder) det langstrakte panseret. Les mer og se video og bilder her!

8. SsangYong XAVL Concept har typiske konseptelementer, men samtidig ser vi elementer fra Tivoli, deres nyeste SUV. Her dreier det seg trolig om etterfølgeren til klassiske Korando, for SsangYong oppgir konkrete mål. Motorene blir 1,5-liters bensin eller en 1,6-liters diesel. Med sekstrinns manuell girkasse eller automat. Les mer og se bilder her!

9. Techrules Rev beskrives nå som en produksjonsmodell, selv om du nok fortsatt må smøre deg med tålmodighet for å få lagt hendene på et eksemplar. Bilen kan bestilles med fra ett til tre seter, 429 til 1287 hester, batteripakker i forskjellig styrkegrad og hva du ellers måtte ønske så lenge du er villig til å dra opp et syvsifret beløp. Euro selvsagt. Les mer og se bilder her!

10. Vanda Dendrobium er et annet alternativ for dem som ønsker seg en elbil med over 1000 hester. Den må jo være en ren drøm i norske kollektivfelt. Her er Williams Advanced Engineering (avlegger av Williams F1) inne i bildet, og selskapet skal ta en endelig avgjørelse på om bilen skal produseres i bakkant av Genève-utstillingen. Les mer og se bilder her!

Her finner du alle nyhetene fra Genève samlet

Artikkelen er levert av BilNorge.no