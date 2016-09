Nyhetene fra bilmessen i Paris: Opel med strømsjokk

PARIS (VG) Mens flere bilprodusenter viser elbiler for fremtiden, har Opel allerede sin elektriske langdistanserakett klar. Snart kan du nesten kjøre like langt på en opplading som på en bensintank.

Om den ikke akkurat har «500 mil igjen å kjøre», så har Opels splitter nye kompakt-elbil Ampera-e 500 kilometer igjen å kjøre når den er ferdig ladet.

Opel sendte sjokkbølger til konkurrentene og gledelige nyheter til potensielle elbilkjøpere på Paris-messen torsdag, da de offentliggjorde at elbilen ikke bare skal kunne gå de 40 milene som er kommunisert, men altså mye lengre.

- Eksakte tall kommer når typegodkjenningen er klar, men det er ikke tvil om at den typegodkjente rekkevidden vil ligge på minst 500 kilometer. Det betyr at man i store grad slipper rekkeviddeangsten. Det nærmer seg måten vi bruker en vanlig bil på, sier, PR-sjef i Opel, Stein Pettersen.

Opel Ampera-e kommer til Norge sent på vårparten. Den er så stor som en VW Golf, med meget god innvendig plass, også i baksetet. Men noen full påskebagasje for fire er det nok ikke plass til i bagasjerommet. Det er likevel som normal en kompaktbil fordi batteriene ligger under gulvet. Interiøret er smakfullt, og av Opel-kvaliteten vi kjenner fra nye Astra. Flere hundre kunder har allerede signert kontrakt eller vist sin interesse, før pris og ytelse var klar. Prisen skal trolig bli godt under 300.000 kroner.

Mindre fart

BILMESSEN I PARIS * Mondial de l’Automobile i Paris alternerer annet hvert år med utstillingen i Frankfurt. * Messen er på Porte de Versailles, og er ansett å være blant de viktigste bilmessene. * Regnes for den eldste bilmessen, først holdt i 1898. Fra 1910 ble messen holdt på Grand Palais på Champs-Elysees. * Messen er åpen for publikum 1-16. oktober. * I år ventes det 1.25 millioner besøkende. * Nærmere 200 produsenter fra 18 land stiller ut.

Bilutstillingen i Paris, som åpnet for presse i dag, og for publikum førstkommende lørdag, markerer et lite veiskille for bilindustrien.

Det påtakelig mindre bling og skryt av fartsressurser. «Alle» messer om internett i bilen og morgendagens mobilitet. Nye tider gjenspeiles også i at flere produsenter har meldt «forfall», Volvo, Mazda, Ford, Bentley, Lamborghini og Rolls Royce.

Den store snakkisen og trenden er elbiler (og litt ladbare hybrider). De største bilprodusentene lanserer nå elektriske storsatsninger på løpende samlebånd.

Kan kjøre 60 mil

Med tett grill, aerodynamisk hjul og frontlykter som skal kommunisere som uttrykksfulle øyne, ruller Volkswagen i gang sin nye storsatsning. Elbilen kalt I.D. er forløperen til en helelektrisk produksjonsmodell i Golf-klassen som skal i salg før 2020. Og det til samme pris som en VW diesel (og sikkert billigere i Norge, om vi beholder avgiftsfordelene for elbiler etter 2017).

Konseptbilen har en rekkevidde på 40-60 mil, og et raust bagasjerom.

VW har satt i gang et helelektrisk felttog. Det skal lanseres 30 nye elektriske modeller fra konsernet (inkludert Skoda og Audi) på en ny og spesialskrudd plattformen. Alle bilene skal hete «noe med» I.D., som blir et slags paraplynavn.

Det var dieselskandalen som satte fortgang i elbilprosjektet, og nå vil Volkswagen bli best på elbiler.

– Vi skal ha et eierskap til elbiler, og de skal være biler folk har råd til. Det skal komme et nytt elbilkonsept på hver eneste bilmesse, sier informasjonssjef for Volkswagen i Norge, Anita Svanes.

– Det kommer også flere ladbare hybrider. Den teknologien vil leve side om side med elbilene, sier Svanes.

Rekordlavt Toyota-forbruk

I mars kommer andre generasjon Toyota Prius Plug-In Hybrid. Også den sender en «liten rystelse» gjennom konkurrentene: Ladbar Prius får et typegodkjent forbruk på 0,1 liter på mila og en elektrisk rekkevidde på 63 kilometer.

- Det er optimalt, vi sier at bilen kan kjøre elektrisk i over 50 mil. Men den får varmepumpe slik at bilen ikke taper så mye rekkevidde når det er kaldt, og elmotoren skal virke ned til minus 20, sier informasjonssjef Espen Olsen.

Mercedes med nytt undermerke

Også Mercedes overrasket i dag med å lansere en ny høyspentlinje.

Konseptbilen Generation EQ, en kompakt SUV, med en elmotor på hver aksel, rekkevidde på inntil 50 mil og en aks fra 0 til 100 km/t på under 5 sekunder, har ingen varslet ankomstdato. På Paris-messen er den for anledningen trukket i blå neongrill. Trolig er den ikke så langt unna produksjon, men Mercedes sier ikke noe.

Det de vil si, er at det kommer en hel elbilfamilie i EQs hjulspor.

– Det er utviklet en helt egen plattform for elbiler, og det vil komme flere. Mercedes vil bi ledende på elbiler innen 2025, sier Mercedes-sjef Kjetil Myhre.

Positive signaler

Kommunikasjonsrådgiver Ståle Frydenlund i Elbilforeningen har tatt de elektriske nyhetene i nærmere øyensyn.

– Responsen på Opel Ampera-e virker å være veldig god, og det er også godt nytt når Renault kommer med større batteri i Zoe, slik at denne får maks rekkevidde 40 mil. Det gir sannsynligvis stabile rekkevidder på over 30 mil. Det er ingen tvil om at bilkjøperne etterspør rekkevidder over dagens nivå, sier Frydenlund.

PS! De to største nyhetene for bilkjøpere som trenger mye plass bak er SUV-ene Peugeot 5008 som har formidable 780 liter bagasjeplass og Skoda Kodiaq, med 720 liter. Den minste nyheten må være Norges trolig minste og billigste SUV, som kommer i desember: Suzuki Ignis har firehjulsdrift, 204 liter bagasjeplass og en pris på rett over 200.000 kr.

