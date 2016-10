Hyperbil til 20 millioner blir messe-trekkplaster

Storinvestor Arne Fredlys hyperbil – McLaren P1 GTR til minst 20 millioner kroner – blir en av hovedattraksjonene på årets Oslo Motor Show.

Det finnes ikke mange McLaren P1 GTR, og enda færre som er godkjent for gatebruk. Faktisk skulle den ikke kunne registreres i det hele tatt, men etter påtrykk fra kunder valgte McLaren å endre oppfatning.

En av de kundene er den Monaco-baserte storinvestoren Arne Fredly. Han har ikke bare skaffet seg en P1 GTR – han skal også låne den ut til Oslo Motor Show, som arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm 28–30. oktober.



«Hyperbilen» bor til vanlig i Monaco, men for noen få dager blir den altså å se her i Norge. For første, og kanskje siste gang.

På snarvisitt

Bladet BIL har vært på besøk hos Fredly i Monaco, og vært med på en kjøretur. Opplevelsen omtales i neste utgave av bladet.

Selv i en parkeringsgarasje i Monaco, som til daglig er fylt av eksotiske og sjeldne biler, var ingen så rå som Fredlys P1 GTR.

Fredly er kjent for å være en «bilmann», og det er ikke første gang han låner ut verdifulle og spesielle biler til utstilling. I garasjen står blant annet hans Bugatti Veyron fra Bil 07-utstillingen, like blank og mektig som den fremsto for nesten ti år siden.

Men nå altså en ny 1000-hestersbil som skal vises frem.

– Vi er knapt i stand til å uttrykke hvor takknemlig vi er for at Fredly stiller denne bilen til rådighet for oss, sier Tommy Larssen, messegeneral for Oslo Motor Show.

Eksklusiv

Kun 50 eksemplarer av bilen skal bygges, og etter planen er det kun 30 av dem som skal kunne gateregistreres.

De resterende bilene skal brukes til det de opprinnelig var tiltenkt; racing.

I utgangspunktet koster bilen to millioner pund – rundt 20 millioner kroner. Hva den vil koste på norske skilt er vanskelig å si, men minst 25 millioner. Og dette er før ombyggingen av bilen til gatebruk er tatt med i betraktningen.

Sammenlignet med andre P1-modeller er GTR-versjonen langt mer hardcore. Lavere vekt og mer marktrykk er nøkkelfaktorene som gjør at P1 GTR etter sigende har knust flere banerekorder, blant annet på Nürburgring. Uoffisielt, i hvert fall – for McLaren selv vil ikke oppgi rundetider eller prestasjonstall.

Det vi vet er at bilen har ganske nøyaktig 1000 hestekrefter kombinert fra en 3,8-liters V8-motor og elektrisk assistanse. Hybridsuperbil, med andre ord.

Og målinger gjort uavhengig av McLaren har gitt 0-100-tider ned mot 2,3 sekunder – et halvt sekund raskere enn en «vanlig» P1.

Noen direkte konkurrenter har ikke bilen, ettersom Ferraris FXXK-biler ikke lar seg registrere for gatebruk, og Porsche ikke har lansert noen baneversjon av sin 918 Spyder.

Unik opplevelse

På grunn av et pågående yacht-show (vi snakker Monaco her, tross alt) var ikke den berømte F1-tunnelen åpen under prøveturen, men oppover fjellveiene ut av det lille fyrstedømmet fikk motoren sunget fra seg. Lyden, som kombinerer hylet fra en V8-er, plystringen og puffingen fra to turboer og et helt spesielt, mekanisk hvin fra elmotorene, er virkelig en opplevelse av de sjeldne.

Og det er ikke tvil om at denne bilen går fælt. Jeg har i hvert fall aldri opplevd akselerasjon på denne måten noen gang, både når det kommer til kraft og lyd.

