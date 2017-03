Bilmessen i Genève: 10 nye SUV-er på vei

Nordmenn elsker SUV-er. Her er 10 nyheter i alle prisklasser, som vises på Genève-messen.

Bilene kommer til Norge i løpet av året. Sjekk BilNorges lanseringskalender for detaljer.

1. Volvo XC60 blir den sikreste Volvoen i historien og samtidig en solid avgiftsvinner som ladehybrid med hele 407 hk. Til Norge kommer de første bilene i september, og med en prislapp på 690.000 blir den 143.000 kroner billigere enn dagens toppmodell. Les mer om bilen og se bilder og video her!

2. Kia Niro kommer nå som ladbar hybrid. Samlet effekt fra bensin- og elmotor er 141 hestekrefter, og med fulle batterier har bilen en teoretisk rekkevidde på ren eldrift på 55 km. Vi antar at prisene vil starte på ca. 300.000 kroner. Les mer om bilen og se bilder her

3. Alfa Romeo Stelvio er andre modell ut i Alfas offensive produktstrategi som skal mangedoble salget i løpet av få år. Selv om den primært er konstruert for å kjøres på asfalt, lover den italienske produsenten gode egenskaper også utenfor allfarvei. Foreløpig kjenner vi kun prisen på en eksklusiv First Edition – kr. 758.800. Les mer om bilen og se bilder og video her!

4. Range Rover Velar er fjerde medlem av Land Rovers luksusfamilie. Den skal inn mellom Evoque og Range Rover Sport og er spekket med moderne teknologi. Velar deler plattform og drivlinjer med søstermodellen Jaguar F-Pace, og får en antatt startpris på rundt 800.000 kroner. Les mer ombilen og se bilder og video her!

5. Nissan Qashqai er en populær og praktisk familiebil. Etter tre år på markedet får den nå et ansiktsløft og tekniske oppgraderinger. Den nye modellen er på plass i august, og vi forventer priser på nivå med dagens modell som starter på kr. 254.000 med forhjulsdrift. Les mer om bilen og se bilder her!

FAKTA: Totalt ble det registrert 49.995 nye SUV-er i Norge i 2016. Dermed var SUV det største segmentet, noen hundre enheter foran kompaktklassen. En ny trend de siste årene er ladbare SUV-er som kommer svært gunstig ut i det norske avgiftssystemet. Disse ble det registrert over 8000 av i 2016, anført av modeller som Mitsubishi Outlander, BMW X5 og Volvo XC90. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

6. Volkswagen Tiguan Allspace er en forlenget utgave av den populære modellen og har det meste, bortsett fra utseendet, til felles med nye Skoda Kodiaq. Fordelen med Allspace er tre seterader som muliggjør frakt av syv personer med minimal bagasje, eller fem personer pluss mye bagasje. Prisene starter på rundt 570.000 kroner. Les mer om bilen og se bilder her!

7. Mitsubishi Eclipse Cross er lillebror til suksessmodellen Outlander. Foreløpig er nykommeren kun presentert med tradisjonelle drivlinjer, men de har antydet at en hybridutgave kommer på et senere tidspunkt. Vi bør kunne forvente startpriser ned mot 300.000 kroner. Lesmer om bilen og se bilder her!

8. Subaru XV ble raskt en norsk bestselger da den kom på markedet i 2012. Nå kommer den i helt ny utgave og er klar for å gjenta suksessen. Bilen bygges på en ny plattform som er klargjort for elektrifisering, men i første omgang nøyer Subaru seg med å tilby bensin- og dieselmotorer. Dagens modell koster fra 350.000 kroner. Les mer om bilen og se bilder her!

9. Opel Crossland-X er den først i en serie nye SUV-er som produseres i samarbeid med franske PSA-gruppen. Den deler plattform med Peugeot 2008 og Citroën C3 Picasso, og selv om prisene foreløpig ikke er klare kan vi anta at den vil starte på drøye 200.000 kroner. Les mer om bilen og se bilderher!

10. DS7 Crossback er en nykommer fra Citroëns nye luksusmerke DS. Det er en kompakt modell som skal konkurrere mot Audi Q3, BMW X1 og Mercedes GLA, og den omtales som en hjørnestein for det lille merket. Les mer om bilen og se bilder her!

Se BilNorges store oversikt over alle Genève-nyhetene her

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO