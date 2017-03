Bilmesse i Genève: Her er 12 av de dyreste

Selv om de ordinære bilene for folk flest dominerer bilmessen i Genève, er det ikke langt mellom de mer eksotiske innslagene.

De er vakre, raske og koster flesk: Den årlige messen i Genève, som holder åpent til og med 19. mars, er kjent for å være superbilenes lekegrind. Disse bilene koster fra to millioner og laaangt oppover. Eller for å si som biljournalist Jon Winding-Sørensen – hvis du trenger å spørre om prisen, så har du ikke råd til dem!

1. Aston Martin Valkyrie inneholder mengder av Formel 1-teknologi og har verdens mest suksessrike F1-konstruktør på ingeniørsiden. V12-motoren på 6,5 liter bikker 1000 hk-grensen. Førsteopplaget på 150 gateversjoner og 25 bane-spesialer er allerede utsolgt, lenge før noen hadde sett det endelige produktet. Les mer om bilen og se bilder og video her!

2. Bentley Bentayga Mulliner er verdens mest luksuriøse SUV. Britisk håndverkstradisjon på sitt beste og materialer av ypperste klasse. Dersom det er viktig å ha tidenes dyreste SUV er dette en unik anledning. Men skynd deg i så fall – om et år eller to kan den bli parkert av en ny Rolls-Royce som er under utvikling. Les mer om bilen og se bilder og video her!

3. Ferrari 812 Superfast er trolig en av de siste biler i toppdivisjonen uten pustehjelp. Under det lange panseret sitter en 800-hesters V12 som yter sitt maksimale ved hele 8000 omdreininger. Null til hundre på 2,9 sekunder og toppfart på 340 km/t. Les mer om bilen og se bilder og video her!

4. Fittipaldi EF7 er blant de mest eksotiske innslagene i Genève. Her har Formel 1- og Indycar-legenden Emerson Fittipaldi samarbeidet med minst like legendariske Pininfarina om å utvikle en helt ny. Med på kjøpet følger et eksklusivt kjørekurs med Fittipaldi selv. Les mer om bilen og se bilder her!

5. Lamborghini Huracan Performante demonstrerer at kjøreegenskaper er mer enn muskler – her er avansert aerodynamikk og vektbesparelser vel så viktige elementer. Bilen har satt ny rekord for standardbiler på Nürburgring på tross av en «beskjeden» V10-motor på «bare» 640 hester. Les mer om bilen og se bilder og video her!

6. McLaren 720S er første modell ut i en ny superserie fra den britiske sportsbilprodusenten med det legendariske Formel 1-teamet som bakgrunn. Bilen er bygget rundt en karbonfiber-celle med plass til tre personer – så lett at du kan løfte den. Les mer om bilen og se bilder og video her!

7. Mercedes-Maybach G 650 Landaulet er basert på den snart 40 år gamle Geländewagen som lenge var prototypen på «børstraktorer» her hjemme. En halv meters bakkeklaring gjør sitt til at det hele rager 224 cm over havet. Selv om bilen veier rundt tre tonn bør 630 hester og 1000 Nm være tilstrekkelig. Les mer om bilen og se bilder og video her!

8. Porsche 911 GT3 er den 911-modellen som ligner mest på en banebil. Her er komfort ofret for å oppnå maksimal kjøreglede. Blant annet er baksetene fjernet, ikke at de er spesielt anvendelige i utgangspunktet heller. I Norge koster biler 2.149.900 kroner, før du begynner å krysse av for ekstrautstyr. Les mer om bilen og se bilder og video her!

9. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – her benytter Porsche hybridteknologi for å gjøre toppmodellen i Panamera-familien enda mer eksplosiv. 4-liters V8 turboen fra Panamera Turbo kombineres med en elmotor for en samlet effekt på 680 hestekrefter og et dreiemoment på 850 Newtonmeter. Med norske avgifter sniker prisen seg så vidt under to millioner, så dette er trolig den billigste bilen i denne samlingen. Les mer om bilen og se bilder her!

10. RUF CTR ser ved første øyekast ut som en litt tilårskommen Porsche, men skinnet bedrar. Motoren der bak er RUFs egen 3,5 liter twin turbo på 720 hester og 880 Nm 1200 kg, null til 200 på under ni sekunder og 360 km/t i toppfart. Les mer om bilen og se bilder her!

11. Spyker C8 Preliator er en åpen sportsbil med nederlandske røtter og svensk motor. V8-eren med 600 hk kommer nemlig fra Koenigsegg. Originalt karosseri, et interiør som går ganske langt både når det gjelder vaffelsøm og forkrommede detaljer, og helt klare sportsbilegenskaper. Les mer om bilen og se bilder her!

12. Zenvo TS1 Sleipnir er noe så spesielt som en dansk supersportsbil fra en liten produsent et stykke nord for København. 1163 hester fra 5,8 liter er jo ganske eksotisk, uansett hvordan du ser på det, og det er det Zenvo byr på i sin ferskeste produksjon. Med toppfart 375 km/t «Elektronisk begrenset». Lesmer om bilen og se bilder her!

