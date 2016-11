Prøvekjørt Skoda Kodiaq: Her er Skodas nye giga-SUV

MALLORCA (VG) Skodas første, store SUV har et voldsomt bagasjerom på 720 liter og super plass i baksetet. En ny livsstilsbil er født.

Det «alle» lurer på – prisen: Skodas merkevare er rimeligere biler. Så hvor plasserer denne robuste og arbeiderklasse-elegante SUV-en seg i bildet?

Foreløpig er ikke prislisten klar, men oppgitte cirkapriser er en startpris på rundt 310.000 kr for en bensinbil med 125 hk og forhjulstrekk. En norsk vinner er diesel og firehjulsdrift (importøren regner fortsatt med at diesel er attraktivt over det ganske land unntatt i byene), til omkring 430.000 kr. Varianten har 150 hk, og manuelt gir.

NY FRISK: En bredmidtkonsoll strekker seg opp mot dashbordet, har en stasjon med betjeningshjul og brytere i håndhøyde, som sikrer deg en enkel og trygg betjening av de viktigste funksjonene. Skjermen er gjennomtenkt og skarp. Foto: Skoda

Denne er da ikke på høyeste utstyrsnivå, med skinninteriør, p-sensorer i begge ender og oppvarmet ratt, men er likevel utstyrt med alt du trenger av sikkerhets- og førerstøttesystemer. Med automatgir og «litt ekstra» må du regne med rundt 500.000 kroner for en kjøreklar bil.

Tekniske data: Opplysningsrådet for Veitrafikken og importører. Priser i tabellen er uten leveringsomkostninger (normalt rundt 10.000 kroner), og ekstrautstyr. PLUSS: Enormt med plass. Sitter dypt, som gir litt personbilfølelse. Behagelig på veien. Mange smarte detaljer. Alle viktige førerstøtte- og sikkerhetssystemer er på plass, eller tilgjengelige.

MINUS: Tredje seterad er kun for barn, og det er litt trøblete å komme inn. Det midtre setet i andre rad er ikke like stort som de to andre.

Oppvarmet ratt burde vært standard.

150-hestersdieselen imponerer.

Den passer i bilen, og gir mye fleksibilitet og nok punsj til den store og tunge bilen. Vi kjørte den med automatkasse, og velger du vanlig drive, blir kjøringen avslappet. Setter du girkassen i «sport» blir det lett mye mas. Men ellers er det ikke mye mas å kjøre denne bilen. Den er tross sin størrelse lettkjørt- og manøvrert, med en komfortabel avfjæring (du kan velge ulike kjøremodus) og super svingradius.

Kodiaq er nesten fem meter (4,7) og deler grunnmur med Volkswagen Tiguan. Nå er Tiguan nesten 20 centimeter kortere, og har ikke mulighet for syv seter som Kodiaq har. Men prisene skal være «på samme nivå», ifølge importøren.

Skoda Kodiaq har «alt» norske familiebilkjøpere drømmer om, stor plass – ja, faktisk størst plass i klassen- SUV-karosseri, fem eller syv seter og to- eller firehjulsdrift.

Praktiske detaljer



Og den litt herlig upretensiøse stilen: Hos Skoda-folket fremheves de små detaljene som isskrape i tanklokket og integrerte paraplyer i dørene.

STOR BAGASJEPLASS: Med syv seter og de to bakerste nedfelt, er bagasjeplassen fortsatt stor 630 liter. Med disse oppe er lasteplassen 270 liter. Bakluken er sensorstyrt, og kan åpnes med å sveipe foten på undersiden. Foto: Skoda

Ny detalj er plast-dørbeskyttere som spretter ut for at man ikke skal få skader på egen eller andres bil. Vi har sett det blant annet hos Ford, men det er likevel så praktisk, når ungene (eller bestemor) mæler opp døren! Over 30 slike smarte detaljer er drysset rundt i bilen.

Trenger ikke datakurs



Den som kjenner Skoda fra før, vil se en ny hverdag i det romslige førermiljøet. Det er moderne, men ikke så nyskapende at du trenger datakurs for å kjøre bilen.

FLEKSIBEL: Andre seterad kan justeres nesten 20 centimeter i lengderetningen. Bak kan man kjøpe en siste seterad til 15.000 kr. Bilen kan trekke henger på 2500 kilo. Foto: Hanne Hattrem

Det er kommet en rekke nye funksjoner inn i også Skoda. Her er det såkalte «connect»-funksjoner, som blant annet betyr internett, Google Earth og apper med «diverse dill», samt automatisk ulykkesvarsling. Blant annet kan du finne igjen bilen din: Trykker du funksjonen i appen tuter bilen fire ganger og blinker med lysene.

Tohjulstrekk:

* 1,4-liter bensin (125 hk), manuell.

* 1,4-liter bensin (150 hk), automat.

* 2-liter diesel (150 hk), automat.

Firehjulsdrift:

* 1,4-liter bensin (150 hk), manuell/automat.

* 2,0 bensin (180 hk), automat.

* 2,0 diesel (150 hk), manuell/automat.

* 2,0 diesel (190 hk), automat.

Utstyrsnivåene er Active, Ambition og Style. På det midtre nivået kommer viktige ting som adaptiv cruisekontroll, blindsonevarsler, automatisk fjernlys, fullt LED-lys, og filskiftassistent.

Konkurrentene



- Skoda Kodiaq har det som skal til for å treffe det norske markedet, som er et SUV-land. Den er praktisk, romslig og ser bra ut. Vi er spente på prisen, det er nok der slaget vil stå, sier Haakon J. Marthinsen, leder i Autolease Norge, biladministrasjonsselskapet til DNB.

De mest solgte SUV-ene hittil i år er ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken Mitsubishi Outlander (5075), Toyota RAV4 (4262), VW Tiguan (2342) og Mazda CX-5 (2303). Kodiaq kommer til Norge i mars. Salgsmål er 2300 biler. Det er ikke sagt noe om en kommende ladbar hybrid-variant.

