Valgte andre felger – da ville ikke Tesla ta ansvaret

Det måtte en undertegning av en formell kontrakt om ansvarsfraskrivelse til før Tesla-mekanikerne kunne utbedre en ulyd ved bremsepedalen.

Tesla-eieren, som ikke vil ha navnet sitt på trykk, var på verkstedet med sin Model S for en garantireparasjon av en bremsepedal, da han fikk overrakt et papir han ble bedt om å skrive under på, dersom han ville ha bilen reparert.

– De måtte ta av hjulene, og siden de så at jeg hadde 22-tommers felger og ikke 21-tommere, som bilen egentlig er utstyrt med, ville de ikke ta av hjulene før jeg hadde skrevet under. Jeg måtte jo gjøre det, for ellers ville de ikke reparere bilen min. Jeg følte jeg ikke hadde noe valg, og jeg synes det var litt ubehagelige, sier eieren på telefon til VG.

I kundedokumentet står det blant annet at eieren selv må dekke alle kostnader knyttet til service som skyldes endringer på bilen.

– Jeg har både hatt nyere BMW og Audi med uoriginale felger og senking, men aldri hatt problem med dette, skriver eieren.

Felgen kan sprekke

Kommunikasjonssjef for Tesla i Norge, Even Sandvold Roland, opplyser til VG at ansvarsfraskrivelsen brukes når en bil har blitt endret på en måte som kan påvirke bilens sikkerhet eller ytelse, og hvor endringen berører det man ser på i en normal service.

– I dette tilfellet måtte hjulene av og på, og siden vi ikke vet hva som skjer med hjulene når vi tar dem av og på, er dette et forsøk på å bevisstgjøre kunden. Det er viktig å understreke at ansvarsfraskrivelsen kun gjelder selve endringen som kunden har gjort, sier Sandvold Roland.

Han sier at kunden i alle tilfeller står fritt til å velge om de vil signere dokumentet. Hvis de ikke ønsker å signere dokumentet vil de fortsatt kunne få service på bilen sin, utenom det som er tilknyttet tredjepartsendringene.

– Tesla lager biler i verdensklasse, og vi stiller høye krav til oss selv når det gjelder kvalitet, service og kundetilfredshet. Derfor sier vi fra til kunder som velger å på egen hånd gjøre endringer på bilene sine, understreker han.

– Vi vet ikke om hjulene svarer til spesifikasjonene våre når det gjelder størrelse og kvalitet. Dette kan påvirke bilens ytelse, og vi har erfart at enkelte kunder har kjøpt tredjepartsfelger, av dårlig kvalitet som sprekker og går i stykker. Derfor opplyser vi om at hjulene som kunden på egen hånd har anskaffet er kundens eget ansvar, sier han.

Tesla-eieren kjøpe felgene hos Norgesdekk, fordi Tesla ikke leverer 22-tommersfelger til denne bilen. Originale felger er svinedyrt. Dessuten, det er jo bare en tomme større felger, bemerker han.

NAF: – Kan oppleves voldsomt

Teknisk konsulent i NAF, Audun Bergerud, forstår at det kan oppleves voldsomt og skremmende å måtte signere et slikt dokument.

– Tesla er i en amerikansk verden, og det medfører en del ekstra juridiske forordninger, som jeg forstår kan oppleves voldsomt. Men det som står her er egentlig ikke noe mer enn det som også gjelder for andre bilmerker, nemlig at dersom du gjør endringer som fører til feil, så er eieren ansvarlig. Men garanti og forbrukerkjøpslov bortfaller ikke, det er viktig å vite for bileieren.

– Hvilke endringer kan det være snakk om?

– For eksempel hvis betydelig trimming gir motorskade. Da står du der uten rett til å forlange noe fra produsenten.

Bergerud sier det kanskje ikke er den største endringen å gå opp en felgstørrelse.

– Men det er klare regler på at dersom du setter på en annen felgstørrelse enn det bilen er typegodkjent for, så kan ikke rulleomkretsen forandres mer enn pluss/minus fem prosent.

