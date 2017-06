Undersøkelse: Vet ikke hvordan de finner godkjent bilverksted

Seks av ti bileiere er ikke bevisst på om verkstedet de benytter er godkjent eller ikke. Det viser en undersøkelse av Statens vegvesen, som har oversikt over autoriserte verksteder.

Alle bilverksteder i Norge skal være autorisert og godkjent av Statens vegvesen.

Likevel vet under halvparten av landets bileiere hvordan de finner frem til autoriserte verksteder, viser en undersøkelse foretatt av Statens vegvesen.

– Vi er rystet over at såpass mange ikke er bevisst på om de benytter seg av autoriserte verksteder. Dette er overraskende høye tall, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hun mener folk må skaffe seg mer kunnskap, samtidig medgir hun at dette er noe det snakkes for lite om.

– Funnene er ikke overraskende, men like fullt skremmende, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

– På ulovlige verksteder vet du ingenting om kompetansen eller utstyret de har. Konsekvensene kan i verste fall bli at du kjører rundt i en bil som er trafikkfarlig.

25 prosent synes det er greit å betale svart

Det fins cirka 3500 godkjente verksteder i Norge. I tillegg fins det 550 virksomheter som er godkjent for lettere reparasjoner, som for eksempel å skifte hjul og eksosanlegg.

I spørreundersøkelsen svarer også nærmere 25 prosent at det er greit å reparere bilen svart i deres omgangskrets.

– Jeg tror ikke folk nødvendigvis vet helt hva det er de er med på å støtte når de gjør dette. De er med på å støtte kriminelle. Ikke-godkjent verksteddrift er gjerne knyttet til flere ulovlige forhold, som skatteunndragelser og utnyttelse av dem som jobber der. I tillegg går det selvfølgelig utover de godkjente verkstedene som driver seriøst, sier Molnes.

Søker på nett

Service og tilgjengelighet er viktigst når bileiere velger verksted, tett fulgt av pris og anbefalinger. Verkstedene finner de hovedsakelig gjennom nettsøk og anbefalinger fra venner og bekjente.

– Vi synes det er synd at bare to prosent oppgir at de er innom nettsidene våre for å forsikre seg om at verkstedet er godkjent. Dette er det eneste stedet du kan få helt sikker informasjon om at et verksted er godkjent eller ikke, sier Molnes.

Alle godkjente bilverksteder skal ha et skilt som viser at de er et godkjent verksted, sier Statens vegvesen, som har en oversikt over de godkjente verkstedene på sine nettsider.

– Bør ringe en bjelle

Kommunikasjonssjefen i NAF er tydelig på hva som er grunnen til at så mange velger å støtte kriminelle virksomheter akkurat når det gjelder biler:

– Bil er dyrt og reparasjon er dyrt. Man får beskjed om å innhente tilbud og være prisbevisst. Da er det lett å havne hos noen som er så billige at det er for godt til å være sant.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO