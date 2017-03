Test: Her er de beste sommerdekkene

Fra sommerdekkene får du ingen forvarsel om at de kan være skummelt dårlige. Derfor er sommerdekkvalget minst like viktig som valg av vinterdekk, mener NAF og Motors ekspert.

I årets sommerdekktest fra NAF-magasinet Motor og motor er 18 sommerdekk gjennomtestet, flere av dem, såkalte «billig-dekk» fra Kina.

– Med vinterdekk vil du merke om det er glatt med en gang du begynner å kjøre. Du vil få hjulspinn, noe som regel er helt udramatisk fordi farten er lav. Da vet du at det er glatt. Oppstår det en kritisk situasjon med et sommerdekk, for eksempel om du må bråbremse på vått føre for et barn som skvetter ut i veien, er det først da mange vil oppleve hva dekket duger til, sier journalist for NAF-magasinet Motor og motor.no Korsvoll.

Han mener at det derfor det er viktig å forholde seg til en sommerdekktest, selv om mye av kjøringen er på tørr vei.

– Dyre premiumdekk er best også i år slår Korsvoll fast. Det er tett i toppen, og bare et lite skille mellom de beste fra Nokian, Continental, Michelin og Bridgestone.

Se resultatlisten lenger ned i saken.

STYR UNNA: Dekkekspert Rune Korsvoll i NAF -magasinet Motor fraråder de aller dårligste dekkene i testen, men har et viktig råd til de som føler de ikke har råd til noe annet: – Disse dekkene er likevel langt bedre enn om du har gamle, slitte sommerdekk på bilen, sier Korsvoll. Foto: Andrea Gjestvang , VG

Evnen til å motstå vannplaning og bremsing på våt asfalt er blant de viktigste egenskapene ved et sommerdekk. Det dårligste dekket i testen planer ved 65 km/t, mens det beste holder kontakten med asfalten til 79,7 km/t.

Seks meter skiller i bremselengde mellom det beste og dårligste dekket. Det kan høres lite ut, men i en kritisk situasjon kan det være mer enn nok, sier han.

Rekordmange «billig-dekk»

I årets sommerdekktest er det med mange såkalte «billig-dekk».

– Det er flere enn noen gang, og mange av disse presterer dårlig, med et par svært hederlige unntak. Både Kenda og Linglong begynner å komme seg opp på et gjennomsnittsnivå, som er bra, sier Korsvoll.

OM TESTEN * For å unngå «preparering» av dekk kjøpes testdekkene i butikk, så langt det er mulig. Denne gangen var noen av dekkene ennå ikke på plass i butikkene da testen ble gjennomført (Continental, Bridgestone, Kenda, Wanli og Davanti). Disse testes på nytt så fort de er tilgjengelig i butikk. * Det vil alltid være små forskjeller i produksjonen av dekk. Dette, kombinert med at dekkene testes på ulike baner, kan gi små variasjoner i testresultatene fra år til år. * Motors sommerdekktest ble gjennomført utenfor Marseilles i Frankrike, og er et samarbeid med svenske Aftonbladet og Auto Motor og Sport, finske Tekniikan Mailma og russiske Auto Revue. På grunn av store prisforskjeller oppgis ikke priser. Les mer på motor.no om hvordan dekkene testes.

Her kan du finne dekket som passer deg:

RESULTATLISTEN:

1. Nokian Hakka Bluee, 9,2 poeng.

2. Continental PremiumContact 5, 9,1 poeng.

3. Michelin Primacy, 8,9 poeng.

4. Bridgestone Turanza T001, 8,8 poeng.

5. Pirelli Cinturato P7 Blue, 8,7 poeng.

6. Barum Bravuris 3HM, 8,5 poeng.

7. Goodyear EfficientGrip Performance, 8,5 poeng.

8. Dunlop Sport BlueResponse, 8,3 poeng.

8. Hankook Ventus Prime 3, 8,3 poeng.

8. Kenda Emera A1, 8,3 poeng.

8. Linglong Green-Max HP, 8,3 poeng.

12. Vredestein Sportrack 5, 8,2 poeng.

13. Wanli Harmonic H220, 8,2 poeng.

14. Yokohama BluEarth AAE50, 8,2 poeng.

15. Maxxis Premitra HP5, 8,1 poeng.

16. Davanti DX 390, 7,3 poeng.

17. Falken Ecorun, 7,2 poeng.

18. Duraturn Mozzo Sport, 6,7 poeng.