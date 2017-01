Sprekk i bilradio: 84.000 for ny

Tonje Ullhaug skulle lempe vesken fra fanget og over i passasjersetet da den dunket borti radio/navigasjonsenheten.

PC-en lå i vesken, og dermed sprakk skjermen.

«Dette blir dyrt» fikk hun beskjed om da hun oppsøkte Nissan-forhandleren i Drammen for å få reparert skaden. Han estimerte først prisen til 46.000, forteller Ullhaug. Men det var bare blåbær mot prisoverslaget som kom i posten. Den halvannen time lange jobben for «skifte av radioenhet pga knust skjerm» på Nissan Leafen fra 2013 var da beregnet å koste 83.730 kroner. Prisen for selve enheten var satt til 65.178 kroner.

Uhellet ble meldt til forsikringsselskapet Gjensidige som en kaskoskade. Og selskapet skulle få redusert reparasjonsprisen til en brøkdel.

Sparer titusener

Gjensidige forsikring satte Oslo Bilstereo på jobben. De hadde liggende skjermer på lager og fikset skaden i stedet for å bytte hele enheten. Det ble byttet to skjermer (en ytre og en indre), og reparasjonskostnadene kom på rundt 10.000 kroner.

– Vi gjør flere slike jobber, på vegne av prisbevisste takstmenn eller smarte kunder. Slike skader kan typisk oppstå når man har ski liggende løst i bilen og bråbremser, og så skyter skiene fremover. Dette er elektronikk som normalt er dyrt hos merkeforhandlere. De ønsker jo å selge nytt, mens vi prøver å reparere skaden, sier Ulf Malnes i Oslo Bilstereo.

Prisen er for hele



HALVE BILENS VERDI: Servicetilbudet fra Nissan-forhandleren upå skjermskaden utgjør enn halvparten av hva bilen kostet. – Vi kjøpte bilen brukt for 160.000 kroner, sier hun. Foto: PRIVAT Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

Nissan har ikke løse skjermer på delelageret.

– I sortimentet for Leaf har vi dessverre ikke kun løse skjermer. Prisen på enheten avviker såpass fra prisen kunden endte med å få hos Oslo Bilstereo fordi dette er hele radio- og navigasjonsenheten, ikke bare skjermen. Prisen er på dette nivået fordi etterspørselen er lav, og det er svært sjelden det er behov for bytte av den. Vi er generelt på nivå med andre når det gjelder delepriser, sier kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen.

* Volkswagen opplyser at i Golf og e-Golf kan selve displayet og betjeningsenheten byttes som egne komponenter. Prisområdet er fra 6500 til 8500 kroner. Reparasjonen vil da maksimalt koste 12-13.000 kroner.

* Toyota opplyser at på deres mest solgte modell, Auris, kan en skjermenhet med navigasjon erstattes for 5578 kroner.

Kjøper fra underleverandøren



Ulf Malnes i Oslo Bilstereo forteller at de over mange år har skaffet seg tilgang til underleverandørene og at de ved å være løsningsorienterte, av og til med å kombinere noe brukt og nytt, kan komme unna med en betydelig lavere reparasjonspris.

– Vi hadde også en bileier fra Ålesund her som hadde en feil på navigasjonen. Merkeforhandler skulle ha 75.000 for å bytte denne. Vi reparerte og sparte kunden for masse penger.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad, sier at mange bilmerker tilbyr byttedeler som kan skiftes ut ved behov, men at Nissan ikke tilbyr dette på Leaf-modellene.

– Alternativet til den reparasjonen vi har fått gjort var å bytte hele enheten, noe som ville ha blitt veldig mye dyrere. Generelt vil prisen på den type reparasjon som her er gjort ligge på 10-15.000 kroner. Hvis det er like bra for kunden at vi reparerer som å bytte alt, så gjør vi det. Det er billigere og bedre for kunder og selskap.

– Når en skjerm koster like mye som halve bilen, er det en uforholdsmessig og håpløst høy pris. Ting må kunne repareres, det blir stadig viktigere, sier Gunstein Instefjord som er fagdirektør Handel hos Forbrukerrådet.

– Vår erfaring er at det ofte kan koste 40-50.000 å bytte en slik enhet, sier teknisk konsulent i NAF, Audun Bergerud. Han peker på det litt absurde i at dersom bilen hadde vært et par år eldre, ville den trolig blitt kondemnert på grunn av sprekken i skjermen.

– Det ville vært en såkalt økonomisk kondemnasjon, altså at det kostet mer å sette bilen i stand enn bilens verdi.

