Katastrofal kollisjonstest for Ford Mustang

Det europeiske biltestorganet EuroNCAP feller en nådeløs dom over Fords prestisjeprosjekt i Europa, Ford Mustang

Analysene av dataene fra kollisjonstestene viser at selv om kupeen holdt seg stabil i frontkollisjonen, var ikke kollisjonsputen foran føreren i stand til å hindre hodet til testdukken i å treffe rattet. Også testdukken på passasjersiden «bunnet» kollisjonsputen og traff dashbordet.

Baksetepassasjerene skled under setebeltet, og en barnedukke satt for lavt til å få beskyttelse av kollisjonsgardinen. Karakteren for beskyttelse av barn er oppsiktsvekkende svak.

Ford Mustang kommer dermed svært dårlig ut i den ferske krasjtesten fra EuroNCAP, med bare to av fem mulige stjerne – en toppkarakter nesten alle greier med glans i dag.

«Tatt på sengen»

Bilen har fått maksimal score i USA.

Men testene avslører at Europa-modellen er langt dårligere utstyrt enn den beregnet på hjemmemarkedet, ifølge EuroNCAP (her er testen av Ford Mustang, ekstern lenke).

– Ford forventet ikke at vi skulle teste Mustang i Europa, og unnlot derfor å utstyre den med sikkerhetsteknologi som er standard på det amerikanske markedet, og tilgjengelig for andre Ford-modeller for den saks skyld, sier Michiel van Ratingen, generalsekretær for EuroNCAP.

– En slik holdning til sikkerhet bør bekymre Ford-kunder, enten de kjøper en amerikansk muskelbil eller en vanlig familiebil, fortsetter van Ratingen.

Her er alle de norske bilnyhetene i 2017



Bekymret

EuroNCAP er bekymret for sikkerheten til både fører og passasjerer, voksne som barn, og kritiske til at sikkerhetsutstyr som nærmest er standard på de fleste europeiske biler, er totalt fraværende på den amerikanske muskelbilen.

Testen viser tydelig at amerikanske-bygde Mustang er designet for et helt annet testregime enn det europeiske. Amerikanske NHTSA gir bilen maksimal score med fem stjerner innen alle kategorier.

Bilen som selges i USA er bare modifisert minimalt for å tilpasses europeiske minstekrav. I tillegg ble kollisjonsvarsling av en eller annen grunn fjernet på europeiske biler.

Les også: Trumpchi til Trump-land



Se video på BilNorge.no

Kommer en bedre utgave



Ford sier at en oppdatert Mustang kommer på markedet senere i år, med pre-collision assist og automatisk filholder som standard. EuroNCAP regner med å teste den nye modellen når den er tilgjengelig på markedet.

– Vi setter pris på alle forbedringer, og ser frem til å publisere nye testresultater for Mustang. Men det trengs nok mer fundamentale endringer for at den skal oppnå bedre resultat. Vi håper derfor Ford foretar nødvendige investeringer for å få Mustang opp på et europeisk sikkerhetsnivå, konkluderer van Ratingen.

Her finner du detaljerte resultater og kan sammenligne Mustang med andre sportsbiler som er testet tidligere

Det er få sportsbiler som er testet av EuroNCAP.

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford sier til VG at det er en to år gammel modell som er testet. Ford stiller seg spørsmål om hvorfor denne blir testet nå, og ikke da den kom på markedet.



– Resultatet ville trolig blitt bli forskjellig om bilen hadde blitt testet i 2015, fordi det i mellomtiden er innført strengere testkriterier blant annet for barn i bil. Vår bil er en sportsbil som ikke beregnet for barneseter i baksetet. Dessuten er det jo nå en ny modell på vei inn, sier hun.



Ford Motor Norge har følgende kommentarer til testen:

• Mustang er en trygg bil, utstyrt med avanserte sikkerhetsfunksjoner og et karosseri laget for å håndtere kraften som oppstår ved en kollisjon.

• Sikkerhet er den viktigste prioriteten i utviklingen av våre biler.

• De samlede Euro NCAP resultatet er basert på 4 områder, med et sterkt fokus sikkerhetsegenskapene i en familiebil og spesielle førerassistansesystemer, som vanligvis ikke er en del av standardutstyret på biler i sportsbilklassen – som Mustang er den del av.

• Mustang har levert imponerende sikkerhetsresultater i andre verdensdeler, inkludert et 5* resultat i de amerikanske NHTSA NCAP testene, samt en god amerikansk IIHS sikkerhetsvurdering.

• Ford jobber kontinuerlig med forbedringer med hensyn til bilsikkerhet, og kunder i Europa som bestiller en Mustang etter september 2017 vil motta en oppdatert versjon utstyrt med antikollisjonssystem med fotgjengeroppdagelse, avstandsvarsling med automatisk nedbremsing og filskiftevarsler.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO