Garanterer at bilene vil tåle det nye biodrivstoffet

– Bileierne kan være helt trygge på at drivstoffet er tilpasset deres biler. Dette gjelder også med økende andel biodrivstoff, sier generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt Inger Lise Melby Nøstvik.

– Vi opplever at medieoppslagene om biodrivstoff har skapt bekymring hos noen for hvordan økt innblanding vil påvirke bilens motor. Til de vil jeg si, ta det med ro. Drivstoffet som selges på norske bensinstasjoner er og vil være i henhold til strenge europeiske og norske produktstandarder, sier Melby Nøstvik.

I fjor ble det enighet om et påbud om minst 20 prosent omsetning av biodrivstoff i drivstoffet i 2020. Senere har en del bilprodusenter sagt at de sliter med å garantere for bilene med høy innblanding av biodrivstoff.

Også Norges Automobil-Forbund advarer i en pressemelding tidligere denne måneden om at Økt bruk av biodrivstoff har en rekke usikkerheter knyttet til seg. Det kan bli dyrt, bety tekniske problemer eller skade de eldre bilene, mener NAF blant annet.

Blant annet er det bekymring om hvorvidt slanger og gummi tåler biodrivstoffet.

Viser til drivstoffbransjen

Biodrivstoff Biodrivstoff er fellesbetegnelse på flytende eller gassformig drivstoff basert på biomasse som kan brukes i forbrenningsmotorer. Det er i dag tre typer for biodrivstoff; biodiesel, bioetanol og biogass.

I dag blandes det inntil 7 volumprosent biodiesel i nærmest all autodiesel som selges i landet. Noen av selskapene har også startet opp med å tilby produktet E5 som er lavinnblanding av bioetanol i bensin.

Første generasjon biodrivstoff er produsert av for eksempel raps, mais, fiskeavfall, slakteavfall, sukkerrør, poteter eller korn.

Den bekymringen kan bileiere parkere, mener Melby Nøstvik.

– Det er drivstoffbransjen som må finne løsninger med en produktmiks som ivaretar bilene og som samlet gir et volum som oppfyller myndighetenes krav. Kravet på 20 prosent kan være utfordrende på så kort sikt som til 2020 fordi det i dag er begrenset tilgang på det vi kaller avansert biodrivstoff, sier hun.

Ifølge bransjeorganisasjonen holder avansert biodiesel, som blant annet kan lages av avfall, en så god kvalitet at den kan blandes inn i doser opp mot 30 prosent. Dette kan gjøres uten at dagens dieselbiler tar skade, og samtidig tilfredsstille kravene fra bilprodusentene (EN590 for diesel), sier hun.

Norges største bilimportør Harald A. Møller, med merkene Volkswagen, Skoda og Audi, har tidligere bekreftet overfor VG at andelen innblanding ikke betyr noe så lenge drivstoffet er i henhold til standarden.

Men i dag finnes det ikke store nok mengder tilgjengelig av det avanserte biodrivstoffet til å oppfylle 20-prosentkravet som skal gjelde fra 2020, ifølge oljebransjen. Melby Nøstvik sier at det konvensjonelle biodrivstoffet som for eksempel lages av raps, ikke kan blandes inn i like store mengder.

– For dieselens vedkommende tåler bilene maks syv prosent. Det gjør vi allerede i dag.

To varianter bensin

Hun viser til oppslag i Aftenposten, basert på tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, om at nærmere 500.000 norske biler ikke vil tåle 10 prosent innblandet etanol.

IKKE BEKYMRET: Inger-Lise M. Nøstvik, konstituert generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi må helt klart finne en løsning, også for de med eldre biler. Det er kun de med eldre bensinbiler som vil kunne få problemer med så mye etanol som 10 prosent innblandet i bensin. Når det gjelder bensin finnes det to varianter som tilfredsstiller normen, den ene med fem prosent etanol, den andre med ti prosent, såkalt E10. Generelt kan vi si at motorer som er nyere enn 2002 kan bruke E10, sier hun.

I Finland er dette løst på en grei måte, forklarer hun.

– Der tilbyr de en ekstra kvalitet med lavere etanolinnhold for de med eldre eller veteranbiler. Det er heller ikke slik at det må være 20 prosent innblandet etanol i bensinen for å oppfylle målet. Omsetningspåbudet gjelder samlet drivstoffsalg. Det vil si at det kan være ulik andel i dieselen og bensinen. Den europeiske produktstandarden definerer maks innhold av biodrivstoff og det må drivstoffbransjen forholde seg til for å sikre at bilene kan bruke produktet.

Sjekk oppdatert liste: Disse bilmodellene er klarert for E10 (ekstern lenke).