Forbrukerrådet: Fyll tanken torsdag morgen

Forbrukerrådet vil ha alle mann til pumpene, ikke bare mandag, men også torsdag morgen.

– Torsdag morgen er normalt uken nest billigste drivstoffdag. Den er ikke like billig som mandag morgen, men det er penger å spare, sier fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord.

Forbrukernes vaktbikkje vil bevisstgjøre bileierne på det faste mønsteret for prissetting av drivstoff gjennom uken.

Mandag og torsdag settes det en ny pumpepris. Disse settes ofte kvelden før, altså søndag kveld og onsdag kveld. Så settes prisene opp, normalt utpå formiddagen mandager og torsdager.

Mange har hisset seg opp over de høyre drivstoffprisene i 2017. Som følge av regjeringens bilpakke økte drivstoffavgiftene totalt med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag.

LÆR RYTMEN: Fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, anbefaler bileiere å lære seg når det er billigst.

«Hemmelig» billigdag



Mange kan trolig spare tilsvarende avgiftsøkningen og vel så det på å velge riktig dag for påfyll.

Torsdagen er så langt en litt hemmelig «billigdag», ifølge Forbrukerrådet.

– Nesten 60 prosent vet at det er billigst å tanke mandag, mens bare ti prosent oppgir at de visste om torsdagen.

Lærer man seg prisrytmen, er det penger å spare.

– Med normal kjørelengde og rundt to kroner forskjell mellom billigste og dyreste pris, noe som ofte kan være forskjellen, kan det bli et par tusenlapper i året, sier Instefjord.

Like viktig er det å skjerpe konkurransen, mener han.

– Prisoppgangen mandag og torsdag er veldig koordinert. Det taler for at forbrukermakten bør slå hardere. Hvis vi tanker når det er billigst blir det reell konkurranse som kan bevege prisene, sier Instefjord.

Circle K: Varierer

Men pass på, prisene kan plutselig skyte i været.

– Fra bunnoteringene fyker prisen i været begge dager, sier Instefjord.

– Hva er normalt differansen mellom bunnivået på mandag morgen og torsdag morgen?

– Det er ingen entydig konklusjon fordi dette varierer veldig fra sted til sted, helt avhengig av konkurransen innenfor det enkelte området. Det er flere hundretalls slike mikromarkeder i Norge, sier kommunikasjonssjef Knut Hansen i Circle K.

– Ved hvilke klokkeslett settes prisene normalt opp?

– Det er et mønster, men ikke et entydig et. Det er en intens priskrig. Det beste rådet er nok å følge med på stasjonen i sitt område, sier han.

Konkurransetilsynet følger drivstoffmarkedet tett, og anbefaler å tanke når prisene er på sitt laveste, ved inngangen til en ny uke, eller før ukens andre pristopp torsdag formiddag.

– I områder med stor konkurranse kan prisen svinge kanskje to kroner innenfor en uke, mens der hvor det er mindre konkurranse varierer prisen ofte ikke særlig, sier seniorrådgiver Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet.

