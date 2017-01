Droppet å skrape is av bilruten - mistet lappen

En kvinne i 60-årene tok seg ikke bryet med å skrape bilruten for is. Det kostet henne dyrt.

Politiet i Skien fikk torsdag ettermiddag beskjed om at en bil hadde stanset etter svært vinglende kjøring.

– Det viste seg at det var en kvinne i 60-årene som hadde kjørt bil uten å skrape frontruten fri for is. Da hun kjørte i Hesselberggata kjørte hun blant annet opp på et fortau, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt til avisen Varden, som omtalte saken først.

Småge forteller at damen ble fratatt lappen på stedet, og at hun vil bli anmeldt for kjøringen. Frontruten til bilen var nesten helt dekket av is da politipatruljen ankom stedet.

Andre trafikanter grep inn



Det var andre trafikanter som kontaktet politiet angående kjøringen. De var åpenbart ikke imponert over kjøringen hennes:

– Kvinnens kjøring var så ustabil at andre trafikanter måtte gripe inn og få stanset bilen hennes før det gikk galt. Heldigvis ble ingen personer skadet, sier Småge.

Han advarer samtidig andre bilister mot å kjøre med så dårlig sikt.

– Å skrape rutene på bilen med det været vi har nå tar på ingen måte lang tid, så det er jo egentlig uforståelig at folk ikke gjør det. Det er farlig både for en selv og for andre, sier Småge.

I den såkalte Bruksforskriften heter det at «fører skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. Snø, is, dugg m.m. skal ikke hindre sikten eller virke forstyrrende.»

På Facebook-siden sin understreker Utrykningspolitiet at slurving med isskrapingen kan få store konsekvenser:

«Så lenge «vindusviskerfeltet» på frontruten, samt sidevinduene foran B-stolpen (de forreste sidevinduene), er frie før snø, is og dugg, gis det ingen reaksjon.

Hvis det er skrapt eller fjernet mindre enn dette, utstedes forenklet forelegg på 2000 kroner. Hvis sikten forover og til sidene er sterkt begrenset på grunn av snø, is, dugg og lignende, kan det føre til anmeldelse og tap av førerett i minst 3 måneder (tapsforskriften § 2-5, nr. 12)», skriver Utrykningspolitiet.

– For mange er for dårlige



– På generelt grunnlag er slurv med skraping av is et stort problem. Det er en forutsetning for å kjøre trygt at man kan se ut av frontruten, sier kommunikasjonsjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen, til VG.

Hun oppfordrer folk til å ta seg de ekstra minuttene det tar å forsikre seg om at man har tilstrekkelig med sikt.

– Det skal ikke så mye fantasi til for å tenke at det fort kan gå galt. Man vet også at mange ikke bruker refleks. Dette kan få store konsekvenser for andre, sier Årøen.