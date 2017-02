Disse bilmerkene har eierne minst trøbbel med

Lexus og Porsche deler førsteplassen i J.D. Powers omfattende undersøkelse der de spør eierne om hvordan de opplever kvaliteten på bilene sine.

Nå har amerikanske J.D. Power, som driver med markedsundersøkelser, offentliggjort 2017-resultatene:

Lexus og Porsche deler førsteplassen – begge med 110 poeng. I fjor var det et annet merke som overrasket ved å toppe listen foran prestisjemerkene.

Poengskalaen går ut ifra problem per 100 kjøretøy («PP100»), hvor J.D. Power har identifisert 177 punkter som kan oppleves som problematiske for bileierne. Studien tar for seg tre år gamle biler, altså 2014-modeller.

Sjekk listen her: Se den komplette statistikken på BilNorge.no

Med andre ord: Jo lavere poengsum, jo færre problemer har eierne opplevd med sin bil. Snittet for alle merker i undersøkelsen er 156 poeng.

Bak de to vinnerne finner vi Toyota, Buick og Mercedes med henholdsvis 123, 126 og 131 poeng.

Rett bak der ligger Hyundai, som med en forbedring på hele 25 poeng fra fjorårets statistikk bør være veldig fornøyd med en solid sjetteplass.

Opp og ned

Kia som toppet i fjor havner så vidt utenfor listen over de ti beste i år, men de er fortsatt godt over bransjesnittet.

Dykker vi ned i den modellspesifikke oversikten, er det Toyota Camry som peker seg ut som individuell vinner. Toyota og Lexus stakk for øvrig av med 10 av 18 førsteplasser i modellkategoriene.

På oversikten finner vi både noen naturlige sammenhenger, som at Buick (kall gjerne Buick «USAs Opel») og Chevrolet ligger relativt nære hverandre på statistikken.

Les: Peugeot opp i en høyere divisjon

Avvik innen familien

Hopper vi over til Ford, derimot, ligger de på 26.-plass av 31 merker – mens Fords eget luksusmerke Lincoln gjør det bedre enn snittet på 12.-plass.

Den naturlige forklaringen er jo at Lincoln nettopp er et luksusmerke, og at bedre kvalitet forventes. Men hvordan det har seg at Honda ligger på 9.-plass og deres luksusmerke Acura er helt nede på 22.-plass, det er ikke godt å si.

Stor forskjell er det mellom Jaguar og Land Rover også – på på henholdsvis 10- og 24-plass.

Den store smellen er det derimot Fiat-gruppen som må ta. Deres beste merke, Chrysler, ligger rett under snittet, mens Ram, Dodge, Jeep og Fiat utgjør fire av de fem dårligste merkene i statistikken.

Fiat er i særklasse på bunnen, med hele 298 poeng – nest sist er Jeep med 209 …

Les: Dette er de mest verdifulle bilmerkene

Hva er de vanligste problemene?

JD Power har 177 punkter fordelt på åtte kategorier de måler feil på. De åtte kategoriene er

Eksteriør

Motor og drivverk

Lyd/kommunikasjon/underholdning/navigasjon

Interiør

Kjøreopplevelse

Utstyr/knapper og brytere/skjermer

Varme- og kjøleanlegg/klimaanlegg

Seter

Les også: På besøk i Kias hemmelige designstudio

Sammenlignet med fjorårets undersøkelse, har problemsnittet gått opp med fire poeng. Dette er ifølge JD Power grunnet problemer med punkt tre: Infotainmentsystemer.

22 prosent av alle rapporterte problem relaterer seg til dette punktet – og for tredje året på rad var de to punktene Blåtann-tilkobling og Stemmestyring som misforstår kommandoer problemene som oftest frekventerte svarskjemaene.

Et nytt problemområde er batterier. Hele 44 prosent flere meldte om trøbbel med bilbatteriet sammenlignet med året før – og batterier er den ikke-slitedelen som må byttes oftest, ifølge JD Power.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO