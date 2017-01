Volkswagen må betale 4,3 milliarder dollar etter utslippsjukset

Volkswagen har gått med på å betale 4,3 milliarder dollar, om lag 36 milliarder kroner, i forbindelse med utslippsskandalen, opplyser justisdepartementet i USA.

Volkswagen har erkjent straffskyld i saken som er reist mot selskapet i USA. Straffen er den største som en bilprodusent har fått i USA noen gang.

Det amerikanske justisdepartementet opplyser også at seks av det tyske bilkonsernets ledere er tiltalt i saken.

Selskapet antydet tirsdag at de var nær ved å inngå et forlik med amerikanske myndigheter i saken, noe som blir bekreftet i Washington onsdag.

Selskapet har allerede inngått et forlik som innebar at de måtte med over 130 milliarder kroner i forbindelse med utslippsjukset. Dette skjedde i slutten av oktober.

Saken den gang gjaldt omkring 500.000 biler med 2-litersmotorer.