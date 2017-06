Personlige bilskilt: Dette er lov og dette kan du glemme

For 9000 kroner kan du smykke bilen din med personlige skilt fra 15. juni. Det er imidlertid ikke alt som er lov.

I fjor høst vedtok Stortinget å åpne opp for personlige bilskilt i Norge. I USA har dette vært et fenomen lenge, og fra torsdag byr muligheten seg for nordmenn.

Kommunikasjonsleder i Statens vegvesen, Simen Narjord, sier til VG at det ønskede bilskiltet må igjennom to prosesser før det blir godkjent for bruk.

Dårlig nytt for colaelskere og banneord-entusiaster



– Først må kombinasjonen gjennom en elektronisk godkjenning. Denne godkjenningen går på om skiltkombinasjonen er ledig eller om den inneholder tegn som ikke går. Blir kombinasjonen godkjent, er neste post manuell saksbehandling, sier Narjord.

Det er imidlertid ikke hva som helst du kan pryde bilen din med.

– Banneord og skjellsord er selvsagt ikke lov. Alt som oppfattes som støtende vil ikke bli godkjent. Det er heller ikke lov med varemerkenavn som for eksempel «Coca Cola», eller andre beskyttede navn, opplyser Narjord.

GREP SJANSEN: Tidligere USA-korrespondent for NRK, Jon Gelius, benyttet seg av muligheten til et personlig bilskilt da han var bosatt i USA. Fra torsdag kan Gelius igjen pryde bilen sin med etternavnet om han søker Statens vegvesen om lov. Foto: Thomas Nilsson , VG

Har kjempet i åtte år



Torbjørn Aamodt, leder for Facebook-gruppen «Personlig Bilskilt til Norge», sier til VG at det etter åtte års kamp er en glede at det endelig skal bli noe av.

– Jeg har virkelig vært på dem, og har sendt masse mail til både samferdselsministeren og Statens vegvesen. Nå i mai sluttet de å svare meg, og da skjønte jeg at det var noe i gjære. Jeg er veldig glad for det her, sier Aamodt.

Aamodt startet Facebook-gruppen i 2009, etter å ha lest at Statens vegvesen ikke kom til å prioritere personlige bilskilt, ettersom det ikke var et folkekrav å få på plass et slikt system.

– Utsagnet trigget meg. Jeg tenkte at det måtte jo være interesse for dette her. Det er jo lov med navn på båter og hytter, så hvorfor ikke på bil?

Gruppen nådde raskt 25 000 medlemmer, og Aamodt mener dette beviste hvor stor

SELFIE MED MINISTEREN: Torbjørn Aamodt fikk sikret seg en selfie med samferdelsminister Ketil Solvik Olsen under et pressetreff om personlige bilskilt mandag. – Jeg skjønte at det kom til å bli noe av når Solvik Olsen kom inn i bildet. Han var så entusiastisk, sier Aamodt. Foto: Privat

interesse det var for personlige bilskilt i Norge.

– Jeg vet det er mange som synes dette er flåsete og unødvendig, men jeg vil jo bare at det skal være en mulighet. De som ikke vil kan jo slippe, sier Aamodt.

– Skal stå med fingeren på send-knappen



Aamodt ser nå frem til torsdag, og skal sitte klar når vegvesenet åpner opp for søknader fra klokken 11.

– Jeg skal stå klar klokken 11 med fingeren på send-knappen. Jeg er klar.

Skilt-entusiasten forteller at han har klar noen forslag, men ikke helt har bestemt seg ennå.

– Jeg spurte sønnene mine om jeg kanskje skulle forsøkt å sikre meg «Batmbil» (Batmobile), og de syntes det var en god idè. Ved nærmere ettertanke så er jeg 43 år, og tror nok kanskje jeg velger noe annet, ler Aamodt, som også har «Mobdude» som et alternativ på grunn av sin interesse for mobiler.

Trafikksikkerhet først



Statens vegvesen opplyser at alle personlige skilt må ha minimum to tegn og maksimalt syv av ordinære norske bokstaver og tall. Dette inkluderer også mellomrom.

Årsaken til disse retningslinjene er at det ikke skal gå på bekostning av trafikksikkerheten.

– Vi ønsker ikke at de nye skiltene skal ta oppmerksomheten fra trafikken, og at trafikanter skal henge seg opp i det, sier Narjord.

Om den ønskede tegnkombinasjonen kommer gjennom godkjenningen, og summen på 9000 kroner er betalt i tide, vil tegnkombinasjonen bli frigitt, og din til odel og eie i 10 år.

Statens vegvesen opplyser at det kun er mulig å søke elektronisk, og at det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.